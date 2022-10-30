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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Антверпен
Шарлеруа - Антверпен: обзор матча 30 октября 2022
Шарлеруа
30.10.2022, воскресенье, 23:00
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Антверпен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлеруа - Антверпен
Замена
Р. Мориока
️️️️
А. Зорган
88'
Замена
А. Голизаде
️️️️
А. Хоссейнзаде
88'
88'
Замена
Й. Батай
️️️️
Р. Де Лат
Желтая карточка
Й. Багер
86'
81'
Замена
А. Муджа
️️️️
М. Баликвиша
80'
Замена
М. Фрай
️️️️
Ю. Эккеленкамп
Замена
Д. Чачуа
️️️️
Ж. Кайембе
78'
Замена
Д. Хейманс
️️️️
И. Мбенза
78'
70'
Желтая карточка
Ю. Эккеленкамп
68'
Замена
А. Валенсия
️️️️
К. Стенгс
67'
Желтая карточка
К. Стенгс
Желтая карточка
К. Нкуба
61'
Желтая карточка
М. Илаймахаритра
51'
37'
Желтая карточка
Т. Алдервейрелд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
23
Марко Илаймахаритра
ОП
2
Мартин Васински
ЦП
8
Адем Зорган
ЦП
99
Амирхоссейн Хоссейнзаде
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
27
Кен Нкуба
ПВ
12
Надир Бенбуали
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
80
Альхассан Юсуф
ОП
18
Питер Геркенс
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Шарлеруа
1
Пьер Патро
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
38
Джексон Чачуа
ЦП
88
Рюта Мориока
АП
38
Дан Хейманс
АП
8
Али Голизаде
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
48
Артур Вермерен
ЦП
14
Антони Валенсия
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
7
Арбнор Муджа
ПВ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
3-1-4-1-1
12
Коффи
18
Кайембе
25
Андреу
5
Багер
23
Илаймахаритра
2
Васински
99
Хоссейнзаде
7
Мбенза
8
Зорган
27
Нкуба
12
Бенбуали
4-1-2-2-1
1
Бутез
23
Алдервейрелд
51
Пачо
2
Де Лат
23
Винс
80
Юсуф
18
Геркенс
32
Эккеленкамп
14
Стенгс
7
Баликвиша
14
Янссен
18
Кайембе
38
Чачуа
38
Чачуа
18
Кайембе
8
Зорган
88
Мориока
88
Мориока
8
Зорган
7
Мбенза
38
Хейманс
38
Хейманс
7
Мбенза
99
Хоссейнзаде
8
Голизаде
8
Голизаде
99
Хоссейнзаде
2
Де Лат
25
Батай
25
Батай
2
Де Лат
14
Стенгс
14
Валенсия
14
Валенсия
14
Стенгс
7
Баликвиша
7
Муджа
7
Муджа
7
Баликвиша
32
Эккеленкамп
9
Фрай
9
Фрай
32
Эккеленкамп
Остались в запасе
Шарлеруа
Антверпен
1
Пьер Патро
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
9
Антони Декотт
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
48
Артур Вермерен
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
Остались в запасе
1
Пьер Патро
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
9
Антони Декотт
ЦФ
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
48
Артур Вермерен
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
Главный тренер
Карим Бельхосин
Статистика матча Шарлеруа - Антверпен
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Пэи де Шарлеруа
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Шарлеруа
Антверпен
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
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1
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25
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27 мая
«Манчестер Юнайтед» приобрел вратаря за 21 миллион
2025.09.02 00:23
1
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