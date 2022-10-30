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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Зенит
Краснодар - Зенит: обзор матча 30 октября 2022
Краснодар
30.10.2022, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Зенит
87'
Д. Кузяев (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар - Зенит
90'
+2
Замена
А. Ерохин
️️️️
Малком
87'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Кузяев
Желтая карточка
К. Рамирес
82'
80'
Желтая карточка
Д. Кузяев
77'
Замена
А. Мостовой
️️️️
И. Сергеев
76'
Замена
Г. Мантуан
️️️️
Клаудиньо
Замена
М. Баньяц
️️️️
И. Ахметов
60'
Замена
С. Петров
️️️️
С. Волков
60'
Желтая карточка
С. Волков
47'
46'
Замена
Д. Чистяков
️️️️
Н. Алип
43'
Желтая карточка
Н. Алип
Желтая карточка
Э. Сперцян
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
88
Никита Кривцов
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Алексей Ионов
ПП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
10
Малком
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
7
Михайло Баньяц
ЦП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
9
Омар Попов
ЦФ
Зенит
1
Давид Бязров
ВР
97
Иван
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
21
Александр Ерохин
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
4-1-3-1-1
39
Сафонов
2
Рамирес
28
Сорокин
31
Кайо
82
Волков
6
Ленини
97
Ахметов
88
Кривцов
11
Ионов
8
Сперцян
9
Кордоба
4-1-2-2-1
41
Кержаков
15
Караваев
28
Алип
5
Родригао
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
14
Кузяев
8
Вендел
10
Малком
33
Клаудиньо
33
Сергеев
82
Волков
98
Петров
98
Петров
82
Волков
97
Ахметов
7
Баньяц
7
Баньяц
97
Ахметов
33
Клаудиньо
31
Мантуан
31
Мантуан
33
Клаудиньо
28
Алип
78
Чистяков
78
Чистяков
28
Алип
10
Малком
21
Ерохин
21
Ерохин
10
Малком
33
Сергеев
77
Мостовой
77
Мостовой
33
Сергеев
Остались в запасе
Краснодар
Зенит
1
Станислав Агкацев
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
11
Руслан Апеков
ЛВ
9
Омар Попов
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
1
Давид Бязров
ВР
97
Иван
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
77
Зелимхан Бакаев
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
11
Руслан Апеков
ЛВ
9
Омар Попов
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Бязров
ВР
97
Иван
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
77
Зелимхан Бакаев
АП
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Краснодар - Зенит
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Максим Ковалев
Игорь Князев
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Николай Еремин
Резервный судья:
Константин Юданов
Инспектор:
Николай Левников
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
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