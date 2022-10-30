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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Рубин - Балтика
Рубин - Балтика: обзор матча 30 октября 2022
Рубин
30.10.2022, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 16 тур
3 : 3
Завершен
Балтика
43'
Д. Кабутов
58'
Е. Тесленко
87'
В. Лисакович
3'
Г. Гузина
37'
Г. Гузина
47'
И. Остойич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рубин - Балтика
89'
Замена
Д. Барков
️️️️
Я. Казаев
ГОЛ! 3:3!
В. Лисакович
87'
Замена
К. Муллин
️️️️
И. Горбунов
85'
Желтая карточка
Л. Фаттахов
80'
80'
Желтая карточка
В. Лазарев
Замена
С. Бакаев
️️️️
Р. Безруков
73'
70'
Замена
Д. Кленкин
️️️️
М. Кузьмин
Желтая карточка
Е. Тесленко
58'
ГОЛ! 2:3!
Е. Тесленко
58'
Замена
М. Костюков
️️️️
О. Иванов
56'
Замена
Л. Фаттахов
️️️️
А. Попов
56'
Желтая карточка
В. Лисакович
55'
47'
ГОЛ! 1:3!
И. Остойич
ГОЛ! 1:2!
Д. Кабутов
43'
37'
ГОЛ! 0:2!
Г. Гузина
3'
ГОЛ! 0:1!
Г. Гузина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
6
Марат Апшацев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
18
Младен Кашчелан
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
77
Владислав Лазарев
АП
30
Гедеон Гузина
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Рубин
31
Александр Беленов
ВР
86
Никита Корец
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
23
Денис Михайлов
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
7
Ленар Фаттахов
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Балтика
16
Александр Корякин
ВР
39
Максим Бориско
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
4
Данил Кленкин
ЦП
90
Григорий Борисенко
ПВ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
3-4-2-1
99
Дюпин
27
Грицаенко
2
Тесленко
70
Кабутов
6
Апшацев
23
Безруков
19
Иванов
21
Зотов
17
Горбунов
18
Попов
99
Лисакович
3-2-1-2-2
1
Латышонок
7
Маляров
26
Радмановац
21
Остойич
5
Осипов
18
Кашчелан
53
Казаев
6
Кузьмин
77
Лазарев
11
Мусаев
30
Гузина
19
Иванов
77
Костюков
77
Костюков
19
Иванов
18
Попов
7
Фаттахов
7
Фаттахов
18
Попов
23
Безруков
17
Бакаев
17
Бакаев
23
Безруков
17
Горбунов
9
Муллин
9
Муллин
17
Горбунов
6
Кузьмин
4
Кленкин
4
Кленкин
6
Кузьмин
53
Казаев
86
Барков
86
Барков
53
Казаев
Остались в запасе
Рубин
Балтика
31
Александр Беленов
ВР
86
Никита Корец
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
23
Денис Михайлов
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
16
Александр Корякин
ВР
39
Максим Бориско
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
90
Григорий Борисенко
ПВ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
86
Никита Корец
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
23
Денис Михайлов
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
39
Максим Бориско
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
90
Григорий Борисенко
ПВ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Рубин - Балтика
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Цыганок
(Владивосток)
Помощники судьи:
Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург)
Александр Богданов (Верея)
Резервный судья:
Герман Коваленко (Казань)
Делегат:
Петр Петухов (Москва)
Инспектор:
Фейзудин Эрзиманов (Московская область)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
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