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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Гент
Оуд-Хеверли - Гент: обзор матча 30 октября 2022
Оуд-Хеверли
30.10.2022, воскресенье, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Гент
73'
М. Гонсалес (П)
42'
У. Кюйперс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оуд-Хеверли - Гент
Желтая карточка
Х. Мендиль
90'
+4
89'
Желтая карточка
Б. Годо
Желтая карточка
М. Кейта
88'
Замена
Н. Нсинги
️️️️
М. Гонсалес
85'
Замена
М. Кейта
️️️️
К. Малинов
85'
Желтая карточка
К. Де Норре
80'
80'
Желтая карточка
Й. Хеуге
Желтая карточка
М. Мертенс
80'
76'
Замена
С. Маррех
️️️️
Э. Овусу
76'
Замена
Л. Депуатр
️️️️
У. Кюйперс
76'
Замена
И. Салах
️️️️
Х. Хонг
76'
Замена
В. Оджиджа-Офое
️️️️
Э. Юлсагер
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Гонсалес
73'
71'
Желтая карточка
С. Кумс
Замена
Й. Дагур Торстейнссон
️️️️
С. Кийин
62'
Желтая карточка
К. Малинов
55'
47'
Желтая карточка
М. Нгаду-Нгаджуй
42'
ГОЛ! 0:1!
У. Кюйперс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
77
Валентин Кожокару
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
33
Матье Мертенс
АП
9
Марио Гонсалес
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Оуд-Хеверли
16
Мандела Кейта
ЦП
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
38
Ореган Раве
ЦФ
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
6
Йорен Дом
ЦФ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
Гент
33
Дави Руф
ВР
4
Брам Лагэ
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
16
Сулайман Маррех
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
4-3-1-2
77
Кожокару
37
Мендиль
16
Рикка
24
Де Норре
27
Патрис
13
Кийин
11
Аль-Тамари
33
Малинов
33
Мертенс
15
Уедраого
9
Гонсалес
4-1-4-1
1
Нарди
2
Окуму
32
Нгаду-Нгаджуй
31
Годо
25
Нуриу
42
Овусу
18
Самуас
24
Кумс
17
Юлсагер
20
Хонг
99
Кюйперс
33
Малинов
16
Кейта
16
Кейта
33
Малинов
13
Кийин
23
Торстейнссон
23
Торстейнссон
13
Кийин
9
Гонсалес
9
Нсинги
9
Нсинги
9
Гонсалес
42
Овусу
16
Маррех
16
Маррех
42
Овусу
17
Юлсагер
8
Оджиджа-Офое
8
Оджиджа-Офое
17
Юлсагер
20
Хонг
7
Салах
7
Салах
20
Хонг
99
Кюйперс
29
Депуатр
29
Депуатр
99
Кюйперс
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Гент
38
Ореган Раве
ЦФ
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
6
Йорен Дом
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
33
Дави Руф
ВР
4
Брам Лагэ
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
38
Ореган Раве
ЦФ
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
6
Йорен Дом
ЦФ
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
4
Брам Лагэ
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Оуд-Хеверли - Гент
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Ден Дриф
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