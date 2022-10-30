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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Коринтианс
Гойас - Коринтианс: обзор матча 30 октября 2022
Гойас
30.10.2022, воскресенье, 02:30
Бразилия. Серия А, 32 тур
0 : 0
Завершен
Коринтианс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гойас - Коринтианс
90'
+5
Желтая карточка
Ф. Сантос
Замена
Николас
️️️️
П. Рауль
86'
Замена
У. Фариас
️️️️
Савио
76'
Замена
Л. Диас
️️️️
М. Салес
74'
73'
Желтая карточка
Жил
Замена
A.
️️️️
Диего
73'
73'
Замена
Ф. Сантос
️️️️
Л. Питон
73'
Замена
В. Кантильо
️️️️
Д. Кейрос
58'
Замена
Фагнер
️️️️
Б. Мендес
58'
Замена
Биро
️️️️
М. Витал
Желтая карточка
Л. Халтер
49'
43'
Желтая карточка
Л. Питон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гойас
16
Савио
ЛЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
2
Диего
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
97
Дада Белмонте
ЛВ
95
Матеус Салес
ОП
34
Кайо Винисиус
ОП
23
Tadeu
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
10
Роджер Гедес
ЛВ
15
Фаусто Вера
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
20
Жулиано
АП
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Гойас
94
Márcio Victor
ВР
2
Danilo
ЦЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
55
Энрике Лордело
ОП
8
Феллипе Бастос
ЦП
96
Ренато Жуниор
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
97
Луан Диас
ЦФ
17
Pedro Junqueira
ЦФ
9
Николас
ЦФ
Коринтианс
1
Карлос Мигел
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
26
Бруно Мело
ЛЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
9
Биро
ЦЗ
8
Матеус Араухо
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
20
Уэсли
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
4-2-2-3
16
Савио
70
40
Рейналдо
2
Диего
95
Салес
34
Винисиус
97
Белмонте
7
Винисиус
18
Рауль
5
Халтер
23
4-1-2-2-1
1
Кассио
4
Мендес
4
Жил
30
Ренан
6
Питон
15
Вера
37
Ду Кейрос
10
Витал
20
Жулиано
10
Гедес
9
Алберто
16
Савио
46
Фариас
46
Фариас
16
Савио
2
Диего
22
22
2
Диего
95
Салес
97
Диас
97
Диас
95
Салес
18
Рауль
9
Николас
9
Николас
18
Рауль
6
Питон
6
Сантос
6
Сантос
6
Питон
4
Мендес
23
Фагнер
23
Фагнер
4
Мендес
10
Витал
9
Биро
9
Биро
10
Витал
37
Ду Кейрос
30
Кантильо
30
Кантильо
37
Ду Кейрос
Остались в запасе
Гойас
Коринтианс
94
Márcio Victor
ВР
2
Danilo
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
55
Энрике Лордело
ОП
8
Феллипе Бастос
ЦП
96
Ренато Жуниор
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
17
Pedro Junqueira
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
1
Карлос Мигел
ВР
26
Бруно Мело
ЛЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
8
Матеус Араухо
ЦП
20
Уэсли
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
94
Márcio Victor
ВР
2
Danilo
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
55
Энрике Лордело
ОП
8
Феллипе Бастос
ЦП
96
Ренато Жуниор
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
17
Pedro Junqueira
ЦФ
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
26
Бруно Мело
ЛЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
8
Матеус Араухо
ЦП
20
Уэсли
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Гойас - Коринтианс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
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