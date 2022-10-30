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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Лиллестрем - Одд
Лиллестрем - Одд: обзор матча 30 октября 2022
Лиллестрем
30.10.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
0 : 2
Завершен
Одд
82'
М. Ингебригтсен
87'
Д. Гьенгор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лиллестрем - Одд
Желтая карточка
P. AndrÃ© Helland
90'
87'
ГОЛ! 0:2!
Д. Гьенгор
Замена
Х. Арон Фридйонссон
️️️️
Л. Ольсен
86'
Замена
А. Адамс
️️️️
Л. Рангер
86'
82'
Желтая карточка
М. Ингебригтсен
82'
ГОЛ! 0:1!
М. Ингебригтсен
Пас отдал
Ф. Тевелде
78'
Замена
Ф. Тевелде
️️️️
С. Аас
Замена
А. Симсир
️️️️
Г. Осен
77'
69'
Желтая карточка
В. Хофф
Замена
P. AndrÃ© Helland
️️️️
И. Ибрахимай
68'
65'
Желтая карточка
Л. Вальстедт
Желтая карточка
Э. Гарнас
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лиллестрем
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
6
Каан Кайринен
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
4
Эспен Гарнас
ЦФ
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
10
Лехне Ольсен
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Одд
26
Деннис Гьенгор
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
15
Вебьерн Хофф
ЦП
26
Джилли Соренсен
ЦП
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
6
Конрад Валлем
ПВ
21
Стеффен Хаген
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
28
Соломон Овусу
ЦФ
13
Kevin Egell-Johnsen
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
27
Ibrahim Cisse
ЦЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
21
Daniel Skaarud
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
45
Акор Адамс
ЦФ
Одд
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
9
Abel Stensrud
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
11
Фаниэль Тевелде
ЦФ
2-1-4-4
20
Драгснес
5
Огбу
18
Мэттью
6
Кайринен
23
Осен
4
Кнудсен
29
Ибрахимай
4
Гарнас
2
Рангер
10
Ольсен
21
Кристиансен
2-2-2-5
26
Гьенгор
4
Бьортуфт
15
Хофф
26
Соренсен
6
Валлем
19
Ингебригтсен
21
Хаген
1
Вальстедт
13
28
Овусу
18
Аас
23
Осен
58
Симсир
58
Симсир
23
Осен
29
Ибрахимай
10
10
29
Ибрахимай
10
Ольсен
11
Фридйонссон
11
Фридйонссон
10
Ольсен
2
Рангер
45
Адамс
45
Адамс
2
Рангер
18
Аас
11
Тевелде
11
Тевелде
18
Аас
Остались в запасе
Лиллестрем
Одд
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
27
Ibrahim Cisse
ЦЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
21
Daniel Skaarud
ЦФ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
9
Abel Stensrud
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
27
Ibrahim Cisse
ЦЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
21
Daniel Skaarud
ЦФ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
Остались в запасе
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
9
Abel Stensrud
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча Лиллестрем - Одд
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Информация о матче
Стадион:
Арасен
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