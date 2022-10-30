Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сочи - Урал
Сочи - Урал: обзор матча 30 октября 2022
Сочи
30.10.2022, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 2
Завершен
Урал
28'
К. Нобоа (П)
76'
М. Сиссако
31'
Ю. Газинский
73'
А. Каштанов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи - Урал
90'
+3
Желтая карточка
Ю. Газинский
90'
+2
Желтая карточка
Л. Ранджелович
90'
+2
Замена
Ф. Сунгатулин
️️️️
Л. Ранджелович
Замена
К. Заика
️️️️
Т. Маргасов
88'
84'
Замена
Э. Бикфалви
️️️️
А. Каштанов
ГОЛ! 2:2!
М. Сиссако
Пас отдал
В. Дркушич
76'
73'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Каштанов
Желтая карточка
Г. Мелкадзе
61'
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
Жоаозиньо
58'
Замена
М. Сиссако
️️️️
И. Юрганов
57'
Замена
️️️️
В. Сарвели
46'
Желтая карточка
И. Миладинович
45'
+2
31'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Газинский
Пас отдал
Е. Филипенко
Желтая карточка
В. Дркушич
29'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Нобоа
28'
27'
Желтая карточка
Е. Филипенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Урал
1
Илья Помазун
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
7
Александр Юшин
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
23
Кирилл Ушатов
АП
6
Амир Батырев
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Урал
98
Никита Алексеев
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
94
Илья Быковский
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
10
Эрик Бикфалви
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
3-2-3-1
12
Заболотный
3
Дркушич
40
Юрганов
45
Миладинович
17
Макарчук
34
Маргасов
22
Жоаозиньо
4
Юсупов
16
Нобоа
9
Сарвели
4-1-2-2-1
1
Помазун
22
Бевеев
24
Филипенко
25
Эмерсон
15
Кулаков
75
Сиссе
18
Газинский
33
Мишкич
7
Юшин
77
Ранджелович
79
Каштанов
40
Юрганов
5
Сиссако
5
Сиссако
40
Юрганов
34
Маргасов
27
Заика
27
Заика
34
Маргасов
22
Жоаозиньо
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
22
Жоаозиньо
77
Ранджелович
6
Сунгатулин
6
Сунгатулин
77
Ранджелович
79
Каштанов
10
Бикфалви
10
Бикфалви
79
Каштанов
Остались в запасе
Сочи
Урал
35
Сослан Джанаев
ВР
5
Кирилл Кравцов
ОП
23
Кирилл Ушатов
АП
6
Амир Батырев
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
7
Даниил Мартовой
ЛВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
98
Никита Алексеев
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
94
Илья Быковский
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
5
Кирилл Кравцов
ОП
23
Кирилл Ушатов
АП
6
Амир Батырев
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
7
Даниил Мартовой
ЛВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Остались в запасе
98
Никита Алексеев
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
94
Илья Быковский
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Сочи - Урал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Чельцов
Константин Шаламберидзе
Дополнительные помощники:
VAR – Ян Бобровский; AVAR – Николай Богач
Резервный судья:
Рафаэль Шафеев
Инспектор:
Юрий Чеботарев
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Сочи
Урал
Первая лига: шансы «Урала» и «Арсенала Тула» на победу в матче 19-го тура
Вчера, 09:27
«Уфа» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Григорий Иванов из «Урала» предпочел лечиться в недружественной стране
21 ноября
1
«Сочи» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Уфы» и «Урала» на победу в матче 18-го тура
21 ноября
«Сочи» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Сочи» и «Велеса» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
ФИФА сняла санкции с клуба, претендующего на выход в РПЛ
19 ноября
1
ФИФА сняла трансферный бан с российского клуба
19 ноября
7
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Первая лига: шансы «Урала» и «Арсенала Тула» на победу в матче 19-го тура
Вчера, 09:27
«Уфа» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Григорий Иванов из «Урала» предпочел лечиться в недружественной стране
21 ноября
1
Первая лига: шансы «Уфы» и «Урала» на победу в матче 18-го тура
21 ноября
В «Урале» честно ответили, довольны ли работой Юрана
19 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+