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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Специя - Фиорентина
Специя - Фиорентина: обзор матча 30 октября 2022
Специя
30.10.2022, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 2
Завершен
Фиорентина
35'
М. Нзола
14'
Н. Миленкович
90'
А. Кабрал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Специя - Фиорентина
90'
+5
Желтая карточка
Ю. Мале
90'
+2
Замена
Ю. Мале
️️️️
Н. Иконе
90'
ГОЛ! 1:2!
А. Кабрал
Замена
П. Христов
️️️️
Э. Гьяси
84'
Красная карточка
Д. Николау
82'
77'
Замена
А. Кабрал
️️️️
Л. Йович
77'
Замена
А. Терзич
️️️️
Додо
Желтая карточка
К. Амьен-Аду
69'
Замена
Д. Стрелец
️️️️
Э. Хольм
68'
62'
Замена
Р. Сапонара
️️️️
Д. Бонавентура
Желтая карточка
А. Экдаль
61'
Замена
К. Амьен-Аду
️️️️
А. Реца
60'
46'
Замена
А. Дункан
️️️️
С. Амрабат
ГОЛ! 1:1!
М. Нзола
Пас отдал
А. Экдаль
35'
Желтая карточка
Э. Гьяси
24'
21'
Желтая карточка
С. Амрабат
20'
Желтая карточка
Н. Иконе
14'
ГОЛ! 0:1!
Н. Миленкович
Пас отдал
К. Бираги
Желтая карточка
Д. Николау
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
1
Бартломей Дронговски
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
8
Альбин Экдаль
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
70
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Специя
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
55
Петко Христов
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
11
Леандру Санка
ПВ
13
Давид Стрелец
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Фиорентина
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Алекса Терзич
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
14
Юссеф Мале
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
72
Антонин Барак
АП
19
Артур Кабрал
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Дронговски
4
Ампаду
4
Кивиор
43
Николау
13
Реца
3
Хольм
8
Экдаль
10
Бурабиа
11
Гьяси
7
Агудело
70
Нзола
4-1-2-1-2
1
Террачиано
17
Додо
31
Миленкович
28
Мартинес
3
Бираги
8
Мандрагора
7
Бонавентура
4
Амрабат
93
Иконе
8
Куаме
9
Йович
11
Гьяси
55
Христов
55
Христов
11
Гьяси
13
Реца
98
Амьен-Аду
98
Амьен-Аду
13
Реца
3
Хольм
13
Стрелец
13
Стрелец
3
Хольм
17
Додо
3
Терзич
3
Терзич
17
Додо
93
Иконе
14
Мале
14
Мале
93
Иконе
4
Амрабат
32
Дункан
32
Дункан
4
Амрабат
7
Бонавентура
17
Сапонара
17
Сапонара
7
Бонавентура
9
Йович
19
Кабрал
19
Кабрал
9
Йович
Остались в запасе
Специя
Фиорентина
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
11
Леандру Санка
ПВ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
14
Шимон Журковски
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
72
Антонин Барак
АП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
11
Леандру Санка
ПВ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
14
Шимон Журковски
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
72
Антонин Барак
АП
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Специя - Фиорентина
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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