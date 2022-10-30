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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Торпедо
Спартак - Торпедо: обзор матча 30 октября 2022
Спартак
30.10.2022, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Торпедо
50'
К. Промес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак - Торпедо
Замена
Н. Чернов
️️️️
Д. Пруцев
90'
+4
Замена
П. Мелешин
️️️️
А. Соболев
90'
+3
Замена
Л. Классен
️️️️
Д. Денисов
80'
72'
Замена
Е. Прошкин
️️️️
Б. Роганович
Замена
А. Зиньковский
️️️️
Ш. Николсон
70'
Замена
Д. Зорин
️️️️
М. Игнатов
70'
62'
Желтая карточка
Р. Нетфуллин
60'
Замена
А. Самсонов
️️️️
И. Смольников
60'
Замена
И. Енин
️️️️
И. Савич
60'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
М. Турищев
ГОЛ! 1:0!
К. Промес
Пас отдал
А. Соболев
50'
Желтая карточка
К. Промес
36'
34'
Замена
Х. Эркинов
️️️️
М. Каймаков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
25
Данил Пруцев
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
90
Боян Роганович
ЛАЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
6
Игор Савич
ОП
10
Михаил Каймаков
ЦП
97
Марио Чурич
ЛФ
10
Давид Караев
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
1
Антон Шитов
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
32
Леон Классен
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
28
Даниил Зорин
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
65
Стефан Шапич
ЦЗ
11
Хожимат Эркинов
ЛВ
35
Иван Енин
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
9
Марк Коста
ЦФ
4-2-2-2
57
Селихов
97
Денисов
39
Маслов
14
Джикия
26
Хлусевич
25
Пруцев
47
Зобнин
10
Промес
8
Игнатов
11
Николсон
7
Соболев
4-2-1-3
56
Довбня
8
Смольников
22
Кожемякин
52
Нетфуллин
6
Ле Таллек
6
Савич
90
Роганович
10
Каймаков
90
Турищев
10
Караев
97
Чурич
97
Денисов
32
Классен
32
Классен
97
Денисов
25
Пруцев
23
Чернов
23
Чернов
25
Пруцев
8
Игнатов
28
Зорин
28
Зорин
8
Игнатов
11
Николсон
77
Зиньковский
77
Зиньковский
11
Николсон
7
Соболев
11
Мелешин
11
Мелешин
7
Соболев
8
Смольников
44
Самсонов
44
Самсонов
8
Смольников
90
Роганович
28
Прошкин
28
Прошкин
90
Роганович
6
Савич
35
Енин
35
Енин
6
Савич
10
Каймаков
11
Эркинов
11
Эркинов
10
Каймаков
90
Турищев
10
Лебеденко
10
Лебеденко
90
Турищев
Остались в запасе
Спартак
Торпедо
15
Николай Рассказов
ПВ
98
Александр Максименко
ВР
1
Антон Шитов
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
17
Виталий Шитов
ПВ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
23
Егор Бабурин
ВР
65
Стефан Шапич
ЦЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
10
Денис Лаптев
ЦФ
9
Марк Коста
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
15
Николай Рассказов
ПВ
98
Александр Максименко
ВР
1
Антон Шитов
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
17
Виталий Шитов
ПВ
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
65
Стефан Шапич
ЦЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
10
Денис Лаптев
ЦФ
9
Марк Коста
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Спартак - Торпедо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Роман Усачев
Дмитрий Сафьян
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Турбин; AVAR – Екатерина Курочкина
Резервный судья:
Константин Аверьянов
Инспектор:
Сергей Мартынов
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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