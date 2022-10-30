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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Велес - Краснодар-2
Велес - Краснодар-2: обзор матча 30 октября 2022
Велес
30.10.2022, воскресенье, 14:00
Россия. Первая лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Краснодар-2
3'
Е. Макеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Велес - Краснодар-2
85'
Замена
И. Губжоков
️️️️
Н. Плотников
Замена
В. Киселев
️️️️
И. Логуа
75'
75'
Замена
О. Ознобихин
️️️️
И. Манелов
Замена
Г. Саркисян
️️️️
Д. Ежков
71'
Замена
М. Денилханов
️️️️
П. Баранов
71'
Желтая карточка
Х. Бадоев
66'
64'
Замена
Д. Кучугура
️️️️
Д. Кокоев
64'
Замена
М. Кутовой
️️️️
Д. Карпов
46'
Замена
Р. Халназаров
️️️️
В. Самко
Желтая карточка
П. Баранов
34'
ГОЛ! 1:0!
Е. Макеев
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
4
Адений Самуэль
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
4
Павел Баранов
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
10
Данила Ежков
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Краснодар-2
1
Михаил Штепа
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
19
Никита Плотников
ОП
17
Давид Кокоев
ЦП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Велес
86
Николай Рыбиков
ВР
96
Алексей Кузнецов
ВР
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
96
Руслан Мальцев
ОП
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
88
Виктор Киселев
АП
99
Геворк Саркисян
ЦФ
Краснодар-2
26
Валентин Гришин
ВР
55
Богдан Логачев
ЦЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
13
Станислав Пузанов
ЛВ
11
Олег Ознобихин
АП
94
Дмитрий Кучугура
АП
70
Ислам-Бек Губжоков
ПВ
90
Максим Кутовой
ЦФ
3-2-2-1-1
13
Косаревский
7
Логуа
79
Бадоев
4
Самуэль
35
Прищепа
34
Макеев
18
Кабахидзе
4
Баранов
18
Кертанов
10
Ежков
4-1-2-2-1
1
Штепа
44
Исаенко
4
Арутюнян
35
Гайворонский
28
Жилкин
19
Плотников
17
Кокоев
18
Ндука
2
Манелов
70
Самко
11
Карпов
7
Логуа
88
Киселев
88
Киселев
7
Логуа
10
Ежков
99
Саркисян
99
Саркисян
10
Ежков
4
Баранов
22
Денилханов
22
Денилханов
4
Баранов
70
Самко
20
Халназаров
20
Халназаров
70
Самко
19
Плотников
70
Губжоков
70
Губжоков
19
Плотников
2
Манелов
11
Ознобихин
11
Ознобихин
2
Манелов
11
Карпов
90
Кутовой
90
Кутовой
11
Карпов
17
Кокоев
94
Кучугура
94
Кучугура
17
Кокоев
Остались в запасе
Велес
Краснодар-2
86
Николай Рыбиков
ВР
96
Алексей Кузнецов
ВР
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
96
Руслан Мальцев
ОП
Главный тренер
Артем Куликов
13
Станислав Пузанов
ЛВ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
26
Валентин Гришин
ВР
Главный тренер
Алексей Герасименко
Остались в запасе
86
Николай Рыбиков
ВР
96
Алексей Кузнецов
ВР
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
96
Руслан Мальцев
ОП
Остались в запасе
13
Станислав Пузанов
ЛВ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
26
Валентин Гришин
ВР
Главный тренер
Артем Куликов
Главный тренер
Алексей Герасименко
Статистика матча Велес - Краснодар-2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Помощники судьи:
Максим Белокур (Находка)
Дмитрий Лысенко (Благовещенск)
Резервный судья:
Юрий Карпов (Петрозаводск)
Делегат:
Яков Брегман (Москва)
Инспектор:
Виктор Клепиков (Екатеринбург)
Стадион:
Авангард
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