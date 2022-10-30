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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - Буде-Глимт
Русенборг - Буде-Глимт: обзор матча 30 октября 2022
Русенборг
30.10.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
3 : 2
Завершен
Буде-Глимт
73'
К. Хольс
77'
К. Тенгстедт
88'
К. Хольс
18'
Р. Эспейор
76'
У. Ветлесен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Русенборг - Буде-Глимт
90'
+2
Замена
И. Амундсен
️️️️
А. Сампстед
Замена
О. Скарсем
️️️️
К. Тенгстедт
90'
+2
ГОЛ! 3:2!
К. Хольс
Пас отдал
К. Тенгстедт
88'
Замена
Р. Джампаоли
️️️️
Л. Корник
87'
87'
Замена
Д. Мвука
️️️️
А. Пеллегрино
Желтая карточка
К. Хольс
78'
ГОЛ! 2:2!
К. Тенгстедт
Пас отдал
П. Скьельбред
77'
76'
ГОЛ! 1:2!
У. Ветлесен
Пас отдал
А. Пеллегрино
ГОЛ! 1:1!
К. Хольс
Пас отдал
Э. Тагсет
73'
68'
Замена
У. Салтнес
️️️️
А. Гренбек
68'
Замена
Л. Салвесен
️️️️
Р. Эспейор
Замена
С. Веччиа
️️️️
О. Кристиан Саэтер
60'
Замена
П. Скьельбред
️️️️
В. Йенсен
60'
18'
ГОЛ! 0:1!
Р. Эспейор
Пас отдал
А. Пеллегрино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
2
Лео Корник
ЦЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
2
Мариус Лоде
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
10
Уго Ветлесен
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
4
Ренцо Джампаоли
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦП
41
Сверре Нипан
ЦП
23
Стефано Веччиа
ПВ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
10
Кристалл Мани Ингасон
ЦФ
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
18
Элиас Хаген
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
11
Нино Цугель
ПВ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
3-4-3
1
Хансен
5
Роджерс
2
Корник
29
Рейтан
7
Хенриксен
8
Беркеейет
20
Тагсет
55
Йенсен
20
Тенгстедт
90
Саэтер
19
Хольс
4-1-2-2-1
12
Хайкин
5
Вембангомо
22
Хейбротен
2
Сампстед
2
Лоде
7
Берг
10
Ветлесен
11
Гренбек
9
Сольбаккен
90
Пеллегрино
11
Эспейор
2
Корник
4
Джампаоли
4
Джампаоли
2
Корник
55
Йенсен
5
Скьельбред
5
Скьельбред
55
Йенсен
20
Тенгстедт
77
Скарсем
77
Скарсем
20
Тенгстедт
90
Саэтер
23
Веччиа
23
Веччиа
90
Саэтер
90
Пеллегрино
22
Мвука
22
Мвука
90
Пеллегрино
2
Сампстед
38
Амундсен
38
Амундсен
2
Сампстед
11
Гренбек
14
Салтнес
14
Салтнес
11
Гренбек
11
Эспейор
15
Салвесен
15
Салвесен
11
Эспейор
Остались в запасе
Русенборг
Буде-Глимт
12
Сандер Тангвик
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
41
Сверре Нипан
ЦП
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
10
Кристалл Мани Ингасон
ЦФ
1
Юлиан Лунд
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
18
Элиас Хаген
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
11
Нино Цугель
ПВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
41
Сверре Нипан
ЦП
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
10
Кристалл Мани Ингасон
ЦФ
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
18
Элиас Хаген
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
11
Нино Цугель
ПВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Русенборг - Буде-Глимт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Стадион:
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