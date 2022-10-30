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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Хатайспор
Анкарагюджю - Хатайспор: обзор матча 30 октября 2022
Анкарагюджю
30.10.2022, воскресенье, 14:30
Турция. Суперлига, 12 тур
4 : 1
Завершен
Хатайспор
3'
Г. Беридзе
61'
Т. Антальялы
69'
А. Соу
90+2'
Л. Диак
86'
А. Эль-Кааби (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анкарагюджю - Хатайспор
Замена
С. Четин
️️️️
Т. Чигерчи
90'
+4
ГОЛ! 4:1!
Л. Диак
Пас отдал
А. Соу
90'
+2
Желтая карточка
Т. Чигерчи
89'
89'
Желтая карточка
А. Эль-Кааби
86'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Эль-Кааби
84'
Замена
М. Чагыран
️️️️
О. Эргюн
Замена
Л. Диак
️️️️
Т. Антальялы
84'
Замена
Г. Арийиби
️️️️
Г. Беридзе
83'
Замена
Пепе
️️️️
Педринью
83'
71'
Замена
Б. Йылдырым
️️️️
З. Луиш
71'
Замена
Р. Рибейру
️️️️
С. Лобжанидзе
Замена
А. Хадзийованнис
️️️️
Хесе
71'
ГОЛ! 3:0!
А. Соу
Пас отдал
Педринью
69'
ГОЛ! 2:0!
Т. Антальялы
61'
Желтая карточка
Н. Муякич
58'
57'
Замена
К. Варга
️️️️
К. Алиджи
46'
Замена
К. Канак
️️️️
М. Буджемаа
ГОЛ! 1:0!
Г. Беридзе
Пас отдал
Т. Антальялы
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
23
Гекхан Аккан
ВР
17
Ясин Гюрелер
ЛЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
7
Гиорги Беридзе
ЛВ
10
Хесе
ЛВ
38
Толга Чигерчи
ОП
14
Тайлан Антальялы
ОП
8
Педринью
АП
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Хатайспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
8
Мехди Буджемаа
ОП
4
Онур Эргюн
ОП
14
Райан Абид
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
90
Синан Османоглу
ЦЗ
77
Огюз Джейлан
ПЗ
25
Ламин Диак
ОП
6
Атакан Канкая
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
88
Пепе
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
28
Гболи Арийиби
ПВ
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
7
Кевин Варга
ЛВ
26
Кан Канак
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
20
Рубен Рибейру
ЦП
19
Мухаммед Мерт
ЦП
77
Садик Бас
ПВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
4-2-3-1
23
Аккан
17
Гюрелер
26
Радакович
18
Муякич
24
Малку
38
Чигерчи
14
Антальялы
10
Хесе
8
Педринью
7
Беридзе
9
Соу
4-2-2-2
1
Кардешлер
22
Алиджи
53
Оксюз
3
Адекугбе
22
Враньеш
8
Буджемаа
4
Эргюн
14
Абид
12
Лобжанидзе
29
Зе Луиш
9
Эль-Кааби
14
Антальялы
25
Диак
25
Диак
14
Антальялы
8
Педринью
88
Пепе
88
Пепе
8
Педринью
38
Чигерчи
18
Четин
18
Четин
38
Чигерчи
10
Хесе
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
10
Хесе
7
Беридзе
28
Арийиби
28
Арийиби
7
Беридзе
8
Буджемаа
26
Канак
26
Канак
8
Буджемаа
4
Эргюн
6
Чагыран
6
Чагыран
4
Эргюн
12
Лобжанидзе
20
Рибейру
20
Рибейру
12
Лобжанидзе
22
Алиджи
7
Варга
7
Варга
22
Алиджи
29
Зе Луиш
91
Йылдырым
91
Йылдырым
29
Зе Луиш
Остались в запасе
Анкарагюджю
Хатайспор
13
Бахадир Гюндердю
ВР
90
Синан Османоглу
ЦЗ
77
Огюз Джейлан
ПЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
Главный тренер
Мустафа Далчи
21
Абдуллах Йигитер
ВР
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
19
Мухаммед Мерт
ЦП
77
Садик Бас
ПВ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Остались в запасе
13
Бахадир Гюндердю
ВР
90
Синан Османоглу
ЦЗ
77
Огюз Джейлан
ПЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
19
Мухаммед Мерт
ЦП
77
Садик Бас
ПВ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Статистика матча Анкарагюджю - Хатайспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
Новости команд
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