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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Базель
Янг Бойз - Базель: обзор матча 30 октября 2022
Янг Бойз
30.10.2022, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 14 тур
3 : 1
Завершен
Базель
7'
Ф. Ридер
23'
М. Элиа
90+3'
В. Сьерро
53'
Б. Финк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - Базель
ГОЛ! 3:1!
В. Сьерро
Пас отдал
Л. Бенито
90'
+3
87'
Красная карточка
М. Ланг
82'
Замена
Ф. Фрай
️️️️
Л. Миллар
81'
Замена
А. Зекири
️️️️
Д. Малес
81'
Замена
З. Амдуни
️️️️
Д. Ндой
Замена
К. Рюгг
️️️️
Л. Блум
80'
Желтая карточка
Л. Блум
76'
75'
Желтая карточка
Д. Малес
Замена
Ж. Нсаме
️️️️
С. Иттен
71'
Замена
В. Сьерро
️️️️
Ф. Ридер
71'
Желтая карточка
Ф. Ридер
66'
Замена
Л. Бенито
️️️️
У. Гарсия
63'
61'
Желтая карточка
Л. Миллар
53'
ГОЛ! 2:1!
Б. Финк
46'
Замена
М. Ланг
️️️️
Т. Джака
46'
Замена
М. Сальви
️️️️
М. Хитц
Желтая карточка
У. Гарсия
44'
28'
Желтая карточка
Т. Джака
ГОЛ! 2:0!
М. Элиа
Пас отдал
Ф. Ридер
23'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Ридер
Пас отдал
К. Имери
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
30
Кастриот Имери
ОП
19
Шейх Ниасс
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
10
Седрик Иттен
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
34
Таулант Джака
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
21
Брэдли Финк
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
30
Сандро Лаупер
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
30
Антон Каде
ЛВ
20
Фабиан Фрай
ЦП
11
Зеки Амдуни
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
4-1-3-2
16
фон Бальмус
25
Гарсия
5
Камара
15
Зесигер
27
Блум
30
Имери
19
Ниасс
32
Ридер
16
Фасснахт
12
Элиа
10
Иттен
3-3-2-2
1
Хитц
4
Нуху
3
Пельмар
33
Калафьори
34
Джака
17
Диуф
18
Бюргер
14
Ндой
17
Миллар
19
Малес
21
Финк
25
Гарсия
23
Бенито
23
Бенито
25
Гарсия
27
Блум
27
Рюгг
27
Рюгг
27
Блум
32
Ридер
4
Сьерро
4
Сьерро
32
Ридер
10
Иттен
17
Нсаме
17
Нсаме
10
Иттен
1
Хитц
13
Сальви
13
Сальви
1
Хитц
34
Джака
5
Ланг
5
Ланг
34
Джака
17
Миллар
20
Фрай
20
Фрай
17
Миллар
14
Ндой
11
Амдуни
11
Амдуни
14
Ндой
19
Малес
9
Зекири
9
Зекири
19
Малес
Остались в запасе
Янг Бойз
Базель
1
Антони Расьоппи
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
30
Сандро Лаупер
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
30
Антон Каде
ЛВ
9
Кали Сене
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Остались в запасе
1
Антони Расьоппи
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
30
Сандро Лаупер
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Остались в запасе
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
30
Антон Каде
ЛВ
9
Кали Сене
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Алекс Фрай
Статистика матча Янг Бойз - Базель
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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