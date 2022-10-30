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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Люнгбю - Орхус
Люнгбю - Орхус: обзор матча 30 октября 2022
Люнгбю
30.10.2022, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Орхус
90+4'
П. Мортенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люнгбю - Орхус
Замена
Э. Нильсен
️️️️
К. Винтер
90'
+5
90'
+4
ГОЛ! 0:1!
П. Мортенсен
Пас отдал
М. Андерсон
90'
+1
Желтая карточка
Н. Поульсен
83'
Желтая карточка
Т. Мельгор
83'
Замена
М. Андерсон
️️️️
Ф. Тингагер
Замена
S. Ngabo
️️️️
M. Kaastrup Larsen
81'
66'
Замена
С. Хауген
️️️️
Й. Дуин
Замена
С. Атли Магнуссон
️️️️
Т. Чуквуани
63'
Замена
M. Kristensen
️️️️
Ф. Гиткьяер
63'
40'
Желтая карточка
Э. Кал
Желтая карточка
Л. Хей
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люнгбю
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
20
Каспер Йоргенсен
ЦЗ
3
Адам Серенсен
ЦЗ
8
Марсель Ремер
ЦП
3
Лукас Хей
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
10
Резан Корлу
АП
11
Magnus Kaastrup Larsen
ЦФ
15
Каспер Винтер
ЦФ
26
Фредерик Гиткьяер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
6
Николай Поульсен
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
17
Кевин Якоб
ЦП
19
Эрик Кал
ЦП
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
31
Томас Кристенсен
ЦФ
31
Янн-Орель Биссек
ЦФ
14
Тобиас Мельгор
ЦФ
9
Йелле Дуин
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Люнгбю
1
Frederik Ibsen
ВР
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
2
Mikkel Andersen
ЦЗ
22
Sanders Ngabo
ЦП
9
Mathias Kristensen
ЦФ
3
Брайан Хамалайнен
ЦФ
24
R. Pedersen
ЦФ
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
7
Эмиль Нильсен
ЦФ
Орхус
99
Пер Бротвейт
ВР
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
23
Микаэл Андерсон
ЦП
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
14
Адам Дагхим
ЦП
9
Сигурд Хауген
ЦФ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
3-3-1-3
1
5
Летшерт
20
Йоргенсен
3
Серенсен
8
Ремер
3
Хей
42
Чуквуани
10
Корлу
26
Гиткьяер
15
Винтер
11
1-4-5
1
Хансен
5
Тингагер
21
Мадсен
17
Якоб
19
Кал
6
Поульсен
9
Мортенсен
9
Дуин
14
Мельгор
31
Биссек
31
Кристенсен
11
22
22
11
26
Гиткьяер
9
9
26
Гиткьяер
42
Чуквуани
22
Магнуссон
22
Магнуссон
42
Чуквуани
15
Винтер
7
Нильсен
7
Нильсен
15
Винтер
5
Тингагер
23
Андерсон
23
Андерсон
5
Тингагер
9
Дуин
9
Хауген
9
Хауген
9
Дуин
Остались в запасе
Люнгбю
Орхус
1
Frederik Ibsen
ВР
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
2
Mikkel Andersen
ЦЗ
3
Брайан Хамалайнен
ЦФ
24
R. Pedersen
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
99
Пер Бротвейт
ВР
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
14
Адам Дагхим
ЦП
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
1
Frederik Ibsen
ВР
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
2
Mikkel Andersen
ЦЗ
3
Брайан Хамалайнен
ЦФ
24
R. Pedersen
ЦФ
Остались в запасе
99
Пер Бротвейт
ВР
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
14
Адам Дагхим
ЦП
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Люнгбю - Орхус
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Информация о матче
Стадион:
Люнгбю
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