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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр-1 - Черноморец
Днепр-1 - Черноморец: обзор матча 30 октября 2022
Днепр-1
30.10.2022, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Черноморец
23'
А. Пихаленок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Днепр-1 - Черноморец
Замена
С. Логинов
️️️️
В. Рубчинский
90'
+1
Замена
Ф. Бахлули
️️️️
А. Пихаленок
84'
Замена
И. Когут
️️️️
Я. Амаш
78'
Желтая карточка
Э. Сарапий
72'
43'
Желтая карточка
А. Гладкий
43'
Замена
В. Наумец
️️️️
З. Бадибанга
40'
Желтая карточка
З. Бадибанга
ГОЛ! 1:0!
А. Пихаленок
Пас отдал
Бузанелло
23'
Желтая карточка
А. Сваток
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр-1
93
Макс Валеф
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
25
Янис Амаш
ЛЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
5
Эдуард Сарапий
ОП
8
Александр Пихаленок
ЦП
8
Руслан Бабенко
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Черноморец
1
Дмитрий Непогодов
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
21
Иван Бобко
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
39
Зигуи Бадибанга
ПВ
20
Александр Гладкий
ЦФ
22
Илья Путря
ЦФ
Главный тренер
Юрий Мороз
Днепр-1
25
Владислав Рыбак
ВР
33
Валерий Юрчук
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
99
Габриэль Гомес
ЦЗ
2
Никита Кононов
ПЗ
25
Игорь Когут
ЦП
10
Фарес Бахлули
АП
Черноморец
30
Данил Варакута
ВР
13
Владимир Салюк
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ЦЗ
32
Сергей Петько
ЦЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
17
Орест Кузык
ЦП
77
Андрей Штогрин
ЦФ
29
Максим Белый
ЦФ
20
Иван Литвиненко
ЦФ
10
Родион Плакса
ЦФ
4-1-3-1-1
93
Валеф
25
Амаш
5
Сваток
3
Адамюк
25
Бузанелло
5
Сарапий
8
Пихаленок
8
Бабенко
15
Рубчинский
7
Назаренко
9
Довбик
2-4-2-2
1
Непогодов
3
Ермаков
33
Селин
14
Кравченко
89
Политыло
21
Бобко
4
Джеймс
39
Бадибанга
45
Брагару
22
Путря
20
Гладкий
15
Рубчинский
18
Логинов
18
Логинов
15
Рубчинский
25
Амаш
25
Когут
25
Когут
25
Амаш
8
Пихаленок
10
Бахлули
10
Бахлули
8
Пихаленок
39
Бадибанга
9
Наумец
9
Наумец
39
Бадибанга
77
Штогрин
77
Штогрин
Остались в запасе
Днепр-1
Черноморец
25
Владислав Рыбак
ВР
33
Валерий Юрчук
ВР
99
Габриэль Гомес
ЦЗ
2
Никита Кононов
ПЗ
Главный тренер
Александр Кучер
30
Данил Варакута
ВР
13
Владимир Салюк
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ЦЗ
32
Сергей Петько
ЦЗ
17
Орест Кузык
ЦП
29
Максим Белый
ЦФ
20
Иван Литвиненко
ЦФ
10
Родион Плакса
ЦФ
Главный тренер
Юрий Мороз
Остались в запасе
25
Владислав Рыбак
ВР
33
Валерий Юрчук
ВР
99
Габриэль Гомес
ЦЗ
2
Никита Кононов
ПЗ
Остались в запасе
30
Данил Варакута
ВР
13
Владимир Салюк
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ЦЗ
32
Сергей Петько
ЦЗ
17
Орест Кузык
ЦП
29
Максим Белый
ЦФ
20
Иван Литвиненко
ЦФ
10
Родион Плакса
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Главный тренер
Юрий Мороз
Статистика матча Днепр-1 - Черноморец
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
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