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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс 1905 - Славия
Богемианс 1905 - Славия: обзор матча 30 октября 2022
Богемианс 1905
30.10.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 14 тур
1 : 4
Завершен
Славия
2'
Р. Квет
3'
П. Олаинка
30'
В. Юрецка (П)
76'
О. Лингр
79'
П. Олаинка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Богемианс 1905 - Славия
Замена
V. Novak
️️️️
П. Хронек
86'
Замена
L. Hulka
️️️️
Р. Квет
85'
85'
Замена
Х. Тьехи
️️️️
О. Дорли
85'
Замена
О. Кричфалуши
️️️️
Я. Громада
79'
ГОЛ! 1:4!
П. Олаинка
Пас отдал
О. Лингр
76'
ГОЛ! 1:3!
О. Лингр
Пас отдал
П. Олаинка
Замена
L. Muzik
️️️️
В. Дрчал
72'
Замена
М. Гала
️️️️
M. Dostal
72'
71'
Замена
Й. Сор
️️️️
Д. Дудера
62'
Замена
О. Лингр
️️️️
В. Юрецка
61'
Замена
М. Усор
️️️️
С. Тецл
Замена
Я. Коваржик
️️️️
О. Петрак
46'
30'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
В. Юрецка
3'
ГОЛ! 1:1!
П. Олаинка
Пас отдал
Д. Юрасек
ГОЛ! 1:0!
Р. Квет
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
16
M. Dostal
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
0
D. Krch
ЦЗ
15
Петр Хронек
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
31
Ондрей Петрак
ЦП
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
99
Петер Олаинка
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
8
Лукаш Масопуст
ПП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Богемианс 1905
1
Roman Vales
ВР
17
Мартин Гала
ЦЗ
29
L. Hulka
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
0
D. Bartek
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
9
Ladislav Muzik
ЦФ
3
Stefan Vilotic
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
Славия
31
Ян Сиротник
ВР
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
80
Ондржей Кричфалуши
ЦЗ
32
Эвертон
ЛВ
4
Христ Тьехи
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
8
Мозес Усор
ПВ
11
Йира Сор
ПВ
31
Матей Юрасек
ЦФ
4-4-3
16
39
Крапка
0
4
15
Хронек
16
Квет
31
Петрак
16
11
Прекоп
59
17
Дрчал
4-1-2-1-2
1
Колар
23
Дудера
33
Качараба
4
Усу
39
Юрасек
14
Громада
8
Масопуст
19
Дорли
99
Олаинка
11
Тецл
15
Юрецка
16
17
Гала
17
Гала
16
16
Квет
29
29
16
Квет
31
Петрак
19
Коваржик
19
Коваржик
31
Петрак
17
Дрчал
9
9
17
Дрчал
15
Хронек
11
11
15
Хронек
14
Громада
80
Кричфалуши
80
Кричфалуши
14
Громада
19
Дорли
4
Тьехи
4
Тьехи
19
Дорли
15
Юрецка
32
Лингр
32
Лингр
15
Юрецка
11
Тецл
8
Усор
8
Усор
11
Тецл
23
Дудера
11
Сор
11
Сор
23
Дудера
Остались в запасе
Богемианс 1905
Славия
1
Roman Vales
ВР
32
Martin Novy
ЦЗ
0
D. Bartek
ЦП
3
Stefan Vilotic
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
31
Ян Сиротник
ВР
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
32
Эвертон
ЛВ
31
Матей Юрасек
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
1
Roman Vales
ВР
32
Martin Novy
ЦЗ
0
D. Bartek
ЦП
3
Stefan Vilotic
ЦФ
Остались в запасе
31
Ян Сиротник
ВР
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
32
Эвертон
ЛВ
31
Матей Юрасек
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Богемианс 1905 - Славия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
Доличек
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