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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Рид
Штурм - Рид: обзор матча 30 октября 2022
Штурм
30.10.2022, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Рид
22'
Я. Яншер (П)
71'
О. Китеишвили
59'
С. Нутц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штурм - Рид
89'
Замена
М. Лакнер
️️️️
Л. Микич
Замена
Д. Аффенгрубер
️️️️
О. Китеишвили
82'
Замена
М. Саркария
️️️️
Т. Хорват
81'
80'
Замена
Ю. Вайссмайер
️️️️
M. Gragger
Замена
В. Бевинг
️️️️
А. Айети
74'
Замена
Й. Горенц-Станкович
️️️️
А. Прасс
74'
73'
Замена
К. Моншейн
️️️️
С. Шабби
73'
Замена
Л. Кронбергер
️️️️
С. Нутц
ГОЛ! 2:1!
О. Китеишвили
71'
Замена
Э. Эмега
️️️️
Я. Яншер
63'
59'
ГОЛ! 1:1!
С. Нутц
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Я. Яншер
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
77
Иван Любич
ОП
8
Отар Китеишвили
ЦП
14
Томи Хорват
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
19
Julian Turi
ЦЗ
4
Тин Плавотич
ЦЗ
66
Давид Унгар
ЦЗ
22
Стефан Нутц
ЦП
77
Michael Martin
ЦП
12
Кингсли Микаэл
ЦП
9
Лео Микич
ЦФ
48
Matthias Gragger
ЦФ
17
Филипп Помер
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
11
Манприт Саркария
ЛВ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
Рид
1
Jonas Wendlinger
ВР
7
Лука Кронбергер
ЛВ
6
Маркус Лакнер
ЦП
69
Oliver Kragl
ЦП
7
Denizcan Cosgun
ЦП
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
4-1-4-1
28
Зибенхандль
23
Шнегг
5
Вютрих
6
Боркович
70
Газибегович
77
Любич
22
Прасс
14
Хорват
89
Яншер
8
Китеишвили
9
Айети
3-3-4
1
Радлингер
19
4
Плавотич
66
Унгар
22
Нутц
77
12
Микаэл
9
Шабби
17
Помер
48
9
Микич
8
Китеишвили
22
Аффенгрубер
22
Аффенгрубер
8
Китеишвили
22
Прасс
4
Горенц-Станкович
4
Горенц-Станкович
22
Прасс
9
Айети
11
Бевинг
11
Бевинг
9
Айети
14
Хорват
11
Саркария
11
Саркария
14
Хорват
89
Яншер
22
Эмега
22
Эмега
89
Яншер
9
Микич
6
Лакнер
6
Лакнер
9
Микич
22
Нутц
7
Кронбергер
7
Кронбергер
22
Нутц
48
10
Вайссмайер
10
Вайссмайер
48
9
Шабби
14
Моншейн
14
Моншейн
9
Шабби
Остались в запасе
Штурм
Рид
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
1
Jonas Wendlinger
ВР
69
Oliver Kragl
ЦП
7
Denizcan Cosgun
ЦП
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
Остались в запасе
1
Jonas Wendlinger
ВР
69
Oliver Kragl
ЦП
7
Denizcan Cosgun
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Статистика матча Штурм - Рид
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
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