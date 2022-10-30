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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Эммен - Гронинген
Эммен - Гронинген: обзор матча 30 октября 2022
Эммен
30.10.2022, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 12 тур
0 : 0
Завершен
Гронинген
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эммен - Гронинген
90'
+7
Желтая карточка
Н. Касанвирьо
Замена
F. Pacheco
️️️️
Л. Барнет
87'
Замена
Я. Ассехнун
️️️️
М. Димерс
78'
Замена
Б. Шолте
️️️️
О. Ромени
78'
68'
Замена
Д. Данкерлуи
️️️️
Ф. Крюгер
68'
Замена
Р. Лундквист
️️️️
Р. Оратмангоен
Желтая карточка
Я. Влак
67'
Замена
Я. Влак
️️️️
Ж. Вельдмат
65'
Замена
Ю. Дирксен
️️️️
Л. Бернаду
65'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эммен
32
Микки ван дер Харт
ВР
34
Мохамед Бушуари
ЦЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
4
Жерон Вельдмат
ЦЗ
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
8
Лукас Бернаду
ОП
10
Марк Димерс
ЦП
7
Руй Мендеш
ПВ
18
Лоренцо Барнет
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
34
Ришайро Живкович
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
12
Радинио Балкер
ЦЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
16
Сириль Нгонг
ПВ
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
6
Ларос Дуарте
ЦФ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Эммен
16
Киан ван Дорп
ВР
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ЦЗ
27
Аззеддин Туфики
ЦП
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
18
Бен Шолте
ЦФ
11
Ясин Ассехнун
ЦФ
25
Яри Влак
ЦФ
29
Metehan Güçlü
ЦФ
Гронинген
2
Яхья Калли
ЛЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
10
Лучано Валенте
ЦП
40
Эммануэль Матута
ЦП
12
Ян де Бор
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
27
Дамил Данкерлуи
ЦФ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
ЦФ
26
Том ван Берген
ЦФ
4-1-1-1-3
32
ван дер Харт
34
Бушуари
4
Вельдмат
13
Вендорп
20
Араухо
8
Бернаду
10
Димерс
7
Мендеш
34
Живкович
10
Ромени
18
Барнет
4-3-3
41
Левенбург
12
Балкер
23
те Верик
6
Пелюпесси
21
Касанвирьо
11
Оратмангоен
25
Мяяття
16
Нгонг
26
Крюгер
6
Дуарте
9
Пепи
8
Бернаду
26
Дирксен
26
Дирксен
8
Бернаду
18
Барнет
88
88
18
Барнет
10
Ромени
18
Шолте
18
Шолте
10
Ромени
10
Димерс
11
Ассехнун
11
Ассехнун
10
Димерс
4
Вельдмат
25
Влак
25
Влак
4
Вельдмат
26
Крюгер
27
Данкерлуи
27
Данкерлуи
26
Крюгер
11
Оратмангоен
10
Лундквист
10
Лундквист
11
Оратмангоен
Остались в запасе
Эммен
Гронинген
16
Киан ван Дорп
ВР
18
Арно Лузаядио
ЦЗ
27
Аззеддин Туфики
ЦП
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
29
Metehan Güçlü
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
2
Яхья Калли
ЛЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
10
Лучано Валенте
ЦП
40
Эммануэль Матута
ЦП
12
Ян де Бор
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
26
Том ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Остались в запасе
16
Киан ван Дорп
ВР
18
Арно Лузаядио
ЦЗ
27
Аззеддин Туфики
ЦП
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
29
Metehan Güçlü
ЦФ
Остались в запасе
2
Яхья Калли
ЛЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
10
Лучано Валенте
ЦП
40
Эммануэль Матута
ЦП
12
Ян де Бор
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
26
Том ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Главный тренер
Эрнест Фабер
Статистика матча Эммен - Гронинген
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Де Ауде Мердейк
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