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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Остин
Лос-Анджелес - Остин: обзор матча 30 октября 2022
Лос-Анджелес
30.10.2022, воскресенье, 22:00
США. МЛС, 1/2 финала
3 : 0
Завершен
Остин
29'
К. Аранго
62'
М. Уррути (АГ)
81'
К. Опоку
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес - Остин
90'
Желтая карточка
М. Уррути
Замена
Ф. Эскобар
️️️️
Д. Паласиос
85'
83'
Замена
О. Вольф
️️️️
Д. Галлахер
83'
Замена
D. Hoesen
️️️️
Д. Факундес
ГОЛ! 3:0!
К. Опоку
81'
Замена
С. Мендес
️️️️
К. Вела
77'
72'
Замена
F. Martins
️️️️
Д. Перейра
Замена
К. Опоку
️️️️
К. Аранго
71'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
М. Уррути
62'
61'
Замена
М. Уррути
️️️️
М. Джитте
61'
Замена
E. Finlay
️️️️
Э. Ригони
Желтая карточка
К. Вела
54'
Замена
С. Ибеага
️️️️
Д. Кьеллини
46'
34'
Желтая карточка
Э. Ригони
31'
Желтая карточка
N. Lima
ГОЛ! 1:0!
К. Аранго
Пас отдал
К. Вела
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
71
Максим Крепо
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
6
Илие Санчес
ОП
24
Райан Холлингшид
ЦП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
17
Кристиан Аранго
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остин
1
Brad Stuver
ВР
18
Хулио Касканте
ЦЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
4
Александер Ринг
ЦП
17
Джон Галлахер
ПВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
2
Мусса Джитте
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
24
Франко Эскобар
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
32
Себастьян Мендес
ОП
15
Латиф Блессинг
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
24
Тони Леоне
ЦФ
90
Квадво Опоку
ЦФ
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
20
Йохан Валенсия
ОП
13
Ethan Finlay
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
33
Оуэн Вольф
ЦП
14
Jhohan Romaña
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
9
Danny Hoesen
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
4-1-2-1-2
71
Крепо
6
Паласиос
14
Кьеллини
3
Акоста
3
Мурильо
6
Санчес
24
Холлингшид
8
Сифуэнтес
99
Буанга
17
Аранго
10
Вела
3-1-3-3
1
18
Касканте
28
Габриэльсен
24
4
Ринг
24
Ригони
17
Галлахер
9
Дриусси
7
Перейра
77
Факундес
2
Джитте
10
Вела
32
Мендес
32
Мендес
10
Вела
14
Кьеллини
25
Ибеага
25
Ибеага
14
Кьеллини
6
Паласиос
24
Эскобар
24
Эскобар
6
Паласиос
17
Аранго
90
Опоку
90
Опоку
17
Аранго
24
Ригони
13
13
24
Ригони
7
Перейра
8
8
7
Перейра
17
Галлахер
33
Вольф
33
Вольф
17
Галлахер
77
Факундес
9
9
77
Факундес
2
Джитте
37
Уррути
37
Уррути
2
Джитте
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Остин
77
Джон МакКартни
ВР
15
Латиф Блессинг
АП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
24
Тони Леоне
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
13
Эндрю Тарбелл
ВР
20
Йохан Валенсия
ОП
14
Jhohan Romaña
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
15
Латиф Блессинг
АП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
24
Тони Леоне
ЦФ
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
20
Йохан Валенсия
ОП
14
Jhohan Romaña
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Джош Волфф
Статистика матча Лос-Анджелес - Остин
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
БМО Стэдиум
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