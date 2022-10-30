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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Слуцк - Торпедо-БелАЗ
Слуцк - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 30 октября 2022
Слуцк
30.10.2022, воскресенье, 13:00
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Торпедо-БелАЗ
90+5'
С. Русак (П)
74'
И. Бурко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слуцк - Торпедо-БелАЗ
90'
+5
Вторая желтая
И. Бурко
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Русак
90'
+5
90'
+2
Желтая карточка
Н. Пацко
89'
Замена
К. Премудров
️️️️
Е. Шевченко
80'
Замена
А. Чиж
️️️️
А. Залеский
79'
Замена
А. Хачатурян
️️️️
Е. Березкин
Замена
С. Русак
️️️️
К. Вергейчик
78'
74'
ГОЛ! 0:1!
И. Бурко
Замена
K. Kotov
️️️️
С. Глебко
72'
68'
Желтая карточка
В. Горбачик
Замена
️️️️
А. Концедайлов
65'
65'
Замена
Н. Пацко
️️️️
В. Побудей
49'
Желтая карточка
И. Бурко
Замена
И. Михнюк
️️️️
И. Заяц
46'
Желтая карточка
С. Глебко
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
20
Денис Образов
ЦЗ
55
Pavel Grechishko
ЦЗ
17
Сергей Глебко
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
55
Дмитрий Гирс
ПВ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
30
Илья Брановец
ЦФ
16
Игорь Заяц
ЦФ
74
Михаил Сачковский
ЦФ
8
Арсений Концедайлов
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
91
Дмитрий Дударь
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
27
Евгений Березкин
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Слуцк
1
Алексей Колтыгин
ВР
26
K. Kotov
ЦП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
28
Иван Михнюк
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
8
Андрей Выскребенцев
ЦФ
15
Андрей Рум
ЦФ
71
Андрей Крень
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
24
Арсений Забродский
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
20
Григорий Мартьянов
ПЗ
35
Андрей Хачатурян
ЦП
11
Егор Мычелкин
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
33
Вадим Михейчик
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦФ
29
Никита Пацко
ЦФ
2-1-2-5
20
Образов
55
17
Глебко
23
Яроцкий
55
Гирс
30
Брановец
8
Концедайлов
74
Сачковский
16
Заяц
33
Вергейчик
4-2-2-2
91
Дударь
19
Устинов
13
Залеский
88
Яшин
5
Бурко
27
Березкин
21
Макаров
17
Ковалев
30
Побудей
21
Шевченко
33
Горбачик
17
Глебко
26
26
17
Глебко
16
Заяц
28
Михнюк
28
Михнюк
16
Заяц
33
Вергейчик
8
Русак
8
Русак
33
Вергейчик
13
Залеский
2
Чиж
2
Чиж
13
Залеский
27
Березкин
35
Хачатурян
35
Хачатурян
27
Березкин
21
Шевченко
6
Премудров
6
Премудров
21
Шевченко
30
Побудей
29
Пацко
29
Пацко
30
Побудей
Остались в запасе
Слуцк
Торпедо-БелАЗ
1
Алексей Колтыгин
ВР
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
8
Андрей Выскребенцев
ЦФ
15
Андрей Рум
ЦФ
71
Андрей Крень
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
11
Алексей Антилевский
ЦФ
24
Арсений Забродский
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
20
Григорий Мартьянов
ПЗ
11
Егор Мычелкин
ЦП
33
Вадим Михейчик
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
1
Алексей Колтыгин
ВР
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
8
Андрей Выскребенцев
ЦФ
15
Андрей Рум
ЦФ
71
Андрей Крень
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
Остались в запасе
11
Алексей Антилевский
ЦФ
24
Арсений Забродский
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
20
Григорий Мартьянов
ПЗ
11
Егор Мычелкин
ЦП
33
Вадим Михейчик
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Слуцк - Торпедо-БелАЗ
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Информация о матче
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