Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Монпелье
Ренн - Монпелье: обзор матча 30 октября 2022
Ренн
30.10.2022, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 13 тур
3 : 0
Завершен
Монпелье
15'
М. Терье
23'
А. Калимуэндо
85'
А. Гуири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ренн - Монпелье
Замена
А. Трюффер
️️️️
Б. Мелинг
88'
Замена
Ж. Доку
️️️️
А. Гуири
87'
Замена
М. Аблин
️️️️
Б. Бурижо
87'
ГОЛ! 3:0!
А. Гуири
Пас отдал
М. Терье
85'
Желтая карточка
Л. Майер
84'
81'
Замена
М. Сахо
️️️️
Э. Чато
Замена
Ф. Тайт
️️️️
А. Калимуэндо
74'
Замена
Л. Угочукву
️️️️
Шека
74'
72'
Замена
Л. Леруа
️️️️
Ж. Шотар
71'
Желтая карточка
Ж. Шотар
64'
Замена
Э. Чато
️️️️
А. Суке
64'
Замена
В. Жермен
️️️️
А. Норден
23'
Желтая карточка
Н. Коцца
ГОЛ! 2:0!
А. Калимуэндо
Пас отдал
Б. Бурижо
23'
ГОЛ! 1:0!
М. Терье
Пас отдал
Л. Майер
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
14
Ловро Майер
ЦП
8
Шека
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
9
Амин Гуири
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Монпелье
21
Бингуру Камара
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
2
Арно Суке
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
11
Маттис Аблин
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Монпелье
1
Матис Карвальо
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
34
Тео Алликс
ЦЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
8
Халил Фаяд
ЦП
27
Лео Леруа
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
22
Аксель Геген
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
4-3-1-2
30
Манданда
24
Мелинг
3
Ву
3
Теате
14
Траоре
14
Майер
8
Шека
27
Бурижо
11
Терье
15
Калимуэндо
9
Гуири
3-3-2-1-1
21
Камара
77
Сако
6
Жульен
31
Коцца
2
Суке
13
Шотар
27
Мауасса
4
Ферри
10
Саванье
70
Норден
10
Хазри
8
Шека
18
Угочукву
18
Угочукву
8
Шека
24
Мелинг
3
Трюффер
3
Трюффер
24
Мелинг
15
Калимуэндо
29
Тайт
29
Тайт
15
Калимуэндо
27
Бурижо
11
Аблин
11
Аблин
27
Бурижо
9
Гуири
11
Доку
11
Доку
9
Гуири
Чато
12
Сахо
12
Сахо
Чато
2
Суке
90
Чато
90
Чато
2
Суке
13
Шотар
27
Леруа
27
Леруа
13
Шотар
70
Норден
98
Жермен
98
Жермен
70
Норден
Остались в запасе
Ренн
Монпелье
80
Доган Алемдар
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
1
Матис Карвальо
ВР
34
Тео Алликс
ЦЗ
8
Халил Фаяд
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
22
Аксель Геген
ЦФ
Остались в запасе
80
Доган Алемдар
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
Остались в запасе
1
Матис Карвальо
ВР
34
Тео Алликс
ЦЗ
8
Халил Фаяд
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
22
Аксель Геген
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Ренн - Монпелье
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Стадион:
Роазон Парк
Новости команд
Все
Ренн
Монпелье
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Ренна» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:41
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Ренна» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:41
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Умер экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции
2025.12.26 18:35
Прогноз на точный счет матча «Нант» – «Монпелье»: Лига 1, 17 мая 2025
2025.05.16 10:42
Лига 1. Хет-трик Рамуша принес «ПСЖ» выездную победу над «Монпелье» (4:1)
2025.05.10 23:54
«Монпелье» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025
2025.05.10 20:50
Прогноз на точный счет матча «Монпелье» – «ПСЖ»: Лига 1, 10 мая 2025
2025.05.09 10:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+