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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбулспор - Фенербахче
Истанбулспор - Фенербахче: обзор матча 30 октября 2022
Истанбулспор
30.10.2022, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 12 тур
2 : 5
Завершен
Фенербахче
48'
Ж. Топалли
67'
Ж. Топалли
18'
М. Батшуайи (П)
36'
И. Кахведжи
49'
М. Батшуайи
86'
Э. Валенсия
88'
М. Батшуайи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбулспор - Фенербахче
90'
Замена
И. Юкшек
️️️️
И. Кахведжи
88'
ГОЛ! 2:5!
М. Батшуайи
Пас отдал
Э. Валенсия
86'
ГОЛ! 2:4!
Э. Валенсия
Пас отдал
М. Батшуайи
Замена
Э. Каан Гюлтекин
️️️️
М. Сарикайя
84'
Желтая карточка
P. Ebert
77'
75'
Замена
М. Креспо
️️️️
М. Зайц
ГОЛ! 2:3!
Ж. Топалли
Пас отдал
М. Сарикайя
67'
66'
Замена
Б. Осайи-Самуэль
️️️️
Э. Мор
66'
Замена
Э. Валенсия
️️️️
Ж. Педро
66'
Замена
Линкольн
️️️️
Э. Алиоски
64'
Желтая карточка
С. Азиз
Замена
P. Ebert
️️️️
М. Есиль
59'
49'
ГОЛ! 1:3!
М. Батшуайи
Пас отдал
И. Кахведжи
ГОЛ! 1:2!
Ж. Топалли
48'
36'
ГОЛ! 0:2!
И. Кахведжи
Пас отдал
Э. Мор
18'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Батшуайи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбулспор
1
Давид Йенсен
ВР
13
Огужан Бербер
ЦЗ
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
88
Ади Мехремич
ЦЗ
72
Валон Этеми
ЛВ
57
Мелих Кабасакал
ЦП
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
9
Ибрагим Йылмаз
ЦФ
66
Али Ясар
ЦФ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
15
Виллиан Арао
ОП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
9
Жоао Педро
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Истанбулспор
59
Альп Арда
ВР
3
Духан Аксу
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
11
Алдин Цайич
ЦП
77
Каган Багыш
ЦП
8
Вефа Темель
ЦП
77
Кристал Абазай
ПВ
87
Patrick Ebert
ЦФ
11
Сидрит Гури
ЦФ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
19
Мигель Креспо
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
18
Линкольн
АП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
4-2-1-3
1
Йенсен
13
Бербер
21
Есиль
88
Мехремич
23
Эрдоган
57
Кабасакал
24
Сарикайя
72
Этеми
11
Топалли
66
Ясар
9
Йылмаз
3-1-3-1-2
1
Баиндыр
4
Азиз
41
Салаи
7
Алиоски
15
Арао
17
Кахведжи
8
Зайц
24
Кадиоглу
7
Мор
44
Батшуайи
9
Жоао Педро
21
Есиль
87
87
21
Есиль
24
Сарикайя
19
Гюлтекин
19
Гюлтекин
24
Сарикайя
7
Мор
26
Осайи-Самуэль
26
Осайи-Самуэль
7
Мор
8
Зайц
19
Креспо
19
Креспо
8
Зайц
17
Кахведжи
5
Юкшек
5
Юкшек
17
Кахведжи
7
Алиоски
18
Линкольн
18
Линкольн
7
Алиоски
9
Жоао Педро
13
Валенсия
13
Валенсия
9
Жоао Педро
Остались в запасе
Истанбулспор
Фенербахче
59
Альп Арда
ВР
3
Духан Аксу
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
11
Алдин Цайич
ЦП
77
Каган Багыш
ЦП
8
Вефа Темель
ЦП
77
Кристал Абазай
ПВ
11
Сидрит Гури
ЦФ
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
15
Арда Гюлер
АП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
59
Альп Арда
ВР
3
Духан Аксу
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
11
Алдин Цайич
ЦП
77
Каган Багыш
ЦП
8
Вефа Темель
ЦП
77
Кристал Абазай
ПВ
11
Сидрит Гури
ЦФ
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
15
Арда Гюлер
АП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Истанбулспор - Фенербахче
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Нечми Кадиоглу
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