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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Адана Демирспор
Кайсериспор - Адана Демирспор: обзор матча 30 октября 2022
Кайсериспор
30.10.2022, воскресенье, 17:00
Турция. Суперлига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Адана Демирспор
66'
М. Гавранович
81'
М. Кардозу
12'
Б. Ндиайе
64'
А. Оникуру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайсериспор - Адана Демирспор
ГОЛ! 2:2!
М. Кардозу
Пас отдал
Э. Бассан
81'
Желтая карточка
М. Хосейни
77'
77'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
А. Оникуру
74'
Желтая карточка
А. Оникуру
Замена
К. Манэ
️️️️
М. Тиам
71'
ГОЛ! 1:2!
М. Гавранович
Пас отдал
М. Кардозу
66'
64'
ГОЛ! 0:2!
А. Оникуру
60'
Замена
Ю. Сари
️️️️
Д. Акинтола
60'
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
Э. Акбаба
Замена
Г. Саздаги
️️️️
Р. Дживелек
57'
Замена
М. Кардозу
️️️️
О. Кеман
57'
38'
Желтая карточка
Б. Ндиайе
Желтая карточка
Б. Менса
26'
12'
ГОЛ! 0:1!
Б. Ндиайе
Пас отдал
Ю. Бельханда
Желтая карточка
Р. Дживелек
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
6
Али Карими
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
6
Онур Булут
ПП
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Адана Демирспор
25
Эртак Эзбир
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Давид Акинтола
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
8
Эмре Акбаба
ПВ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Кайсериспор
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
17
Эмрах Бассан
ЦП
25
Гекхан Саздаги
ЦП
22
Hayrullah Erkip
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
12
Абдулкадир Ташдан
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Адана Демирспор
39
Ведат Каракуш
ВР
55
Йован Манев
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
2-1-5-2
25
Баязит
23
Кароль
5
Хосейни
15
Кампаньяро
6
Карими
9
Тиам
8
Кеман
43
Менса
6
Булут
19
Гавранович
28
Дживелек
3-1-4-2
25
Эзбир
4
Акайдын
6
Гюлер
13
Родригес
21
Стамбули
5
Ндиайе
20
Бельханда
22
Свенссон
8
Акинтола
8
Акбаба
7
Оникуру
8
Кеман
20
Кардозу
20
Кардозу
8
Кеман
28
Дживелек
25
Саздаги
25
Саздаги
28
Дживелек
9
Тиам
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
9
Тиам
8
Акинтола
7
Сари
7
Сари
8
Акинтола
7
Оникуру
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
7
Оникуру
8
Акбаба
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
8
Акбаба
Остались в запасе
Кайсериспор
Адана Демирспор
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
17
Эмрах Бассан
ЦП
22
Hayrullah Erkip
ЦП
12
Абдулкадир Ташдан
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
39
Ведат Каракуш
ВР
55
Йован Манев
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
17
Эмрах Бассан
ЦП
22
Hayrullah Erkip
ЦП
12
Абдулкадир Ташдан
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Остались в запасе
39
Ведат Каракуш
ВР
55
Йован Манев
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Кайсериспор - Адана Демирспор
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
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