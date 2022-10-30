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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Теплице - Сигма
Теплице - Сигма: обзор матча 30 октября 2022
Теплице
30.10.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Сигма
22'
Ф. Жак
61'
А. Гнинг
14'
А. Русек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Теплице - Сигма
Замена
Д. Фила
️️️️
А. Гнинг
90'
+5
90'
+1
Желтая карточка
Я. Водганел
Замена
Я. Урбанец
️️️️
Д. Трубац
90'
+1
78'
Замена
M. Košťál
️️️️
Р. Брейте
Замена
Л. Маречек
️️️️
Ф. Жак
73'
66'
Замена
Я. Водганел
️️️️
J. Navratil
ГОЛ! 2:1!
А. Гнинг
Пас отдал
Р. Юкл
61'
46'
Замена
P. Zifcak
️️️️
Я. Покорны
43'
Желтая карточка
Ю. Хватал
ГОЛ! 1:1!
Ф. Жак
Пас отдал
А. Гнинг
22'
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Русек
Пас отдал
О. Змозла
Желтая карточка
J. Knapik
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
11
Матей Хибс
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
22
Jan Knapik
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
12
Абдалла Гнинг
ЦП
0
T. Kucera
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
7
Филип Жак
ЦП
19
Роберт Юкл
ЦФ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
30
Юрай Хватал
ПЗ
8
Филип Зорван
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
1
Jakub Trefil
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
19
Лукаш Враштил
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Теплице
72
Filip Mucha
ВР
23
Лукаш Маречек
ЦП
26
Якуб Урбанец
ЦП
8
Якуб Кристан
ЦП
21
Adam Čičovský
ЦП
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
24
Dominik Prochazka
ЦФ
Сигма
77
Ян Водганел
ЛП
22
Флоран Пулоло
ЦП
23
Martin Košťál
ЦП
8
Jiří Spáčil
ЦП
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
4-4-3
11
Хибс
22
17
0
12
Гнинг
27
Трубац
7
Жак
0
30
3
19
Юкл
4-3-3
7
Брейте
30
Хватал
38
Покорны
21
Змозла
32
8
Зорван
13
Хытил
30
19
Враштил
9
Русек
1
7
Жак
23
Маречек
23
Маречек
7
Жак
27
Трубац
26
Урбанец
26
Урбанец
27
Трубац
12
Гнинг
11
Фила
11
Фила
12
Гнинг
30
77
Водганел
77
Водганел
30
7
Брейте
23
23
7
Брейте
38
Покорны
11
11
38
Покорны
Остались в запасе
Теплице
Сигма
72
Filip Mucha
ВР
8
Якуб Кристан
ЦП
21
Adam Čičovský
ЦП
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
24
Dominik Prochazka
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
22
Флоран Пулоло
ЦП
8
Jiří Spáčil
ЦП
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
72
Filip Mucha
ВР
8
Якуб Кристан
ЦП
21
Adam Čičovský
ЦП
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
24
Dominik Prochazka
ЦФ
Остались в запасе
22
Флоран Пулоло
ЦП
8
Jiří Spáčil
ЦП
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Теплице - Сигма
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
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