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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Лилль
Лион - Лилль: обзор матча 30 октября 2022
Лион
30.10.2022, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 13 тур
1 : 0
Завершен
Лилль
74'
А. Ляказетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лион - Лилль
Замена
Р. Шерки
️️️️
А. Ляказетт
88'
87'
Замена
М. Байо
️️️️
А. Гомеш
86'
Замена
А. Зедадка
️️️️
Т. Джало
ГОЛ! 1:0!
А. Ляказетт
Пас отдал
Н. Тальяфико
74'
Замена
Р. Февр
️️️️
М. Какере
73'
70'
Замена
А. Унас
️️️️
Т. Веа
70'
Замена
Ж. Бамба
️️️️
А. Гомес
Желтая карточка
К. Люкеба
68'
Замена
К. Токо Экамби
️️️️
М. Дембеле
66'
Замена
Ж. Рен-Аделед
️️️️
У. Ауа
66'
Желтая карточка
Й. Лепенан
51'
48'
Желтая карточка
Д. Дэвид
Замена
Й. Лепенан
️️️️
Д. Да Силва
46'
Желтая карточка
Д. Да Силва
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Лион
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
26
Саэль Кумбеди
ЦЗ
8
Йоанн Лепенан
ОП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
10
Райан Шерки
АП
11
Тете
ПВ
21
Ромен Февр
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
4
Александро
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
20
Карлос Балеба
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
96
Адам Унас
ПВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
3-3-2-2
1
Лопеш
3
Да Силва
17
Боатенг
23
Люкеба
3
Тальяфико
23
Мендес
27
Густо
8
Какере
10
Ауа
91
Ляказетт
9
Дембеле
4-3-1-2
30
Шевалье
18
Диаките
6
Фонте
35
Джало
31
Исмаили
7
Гомес
21
Андре
20
Гомеш
5
Кабелла
22
Веа
15
Дэвид
3
Да Силва
8
Лепенан
8
Лепенан
3
Да Силва
10
Ауа
11
Рен-Аделед
11
Рен-Аделед
10
Ауа
91
Ляказетт
10
Шерки
10
Шерки
91
Ляказетт
8
Какере
21
Февр
21
Февр
8
Какере
9
Дембеле
9
Экамби
9
Экамби
9
Дембеле
35
Джало
80
Зедадка
80
Зедадка
35
Джало
7
Гомес
19
Бамба
19
Бамба
7
Гомес
22
Веа
96
Унас
96
Унас
22
Веа
20
Гомеш
18
Байо
18
Байо
20
Гомеш
Остались в запасе
Лион
Лилль
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
26
Саэль Кумбеди
ЦЗ
11
Тете
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
1
Лео Жардим
ВР
4
Александро
ЦЗ
20
Карлос Балеба
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
26
Саэль Кумбеди
ЦЗ
11
Тете
ПВ
Остались в запасе
1
Лео Жардим
ВР
4
Александро
ЦЗ
20
Карлос Балеба
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Лион - Лилль
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Групама Стэдиум
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