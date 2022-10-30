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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - ОФИ
Арис - ОФИ: обзор матча 30 октября 2022
Арис
30.10.2022, воскресенье, 21:30
Греция. Суперлига, 10 тур
1 : 1
Завершен
ОФИ
57'
А. Грэй
49'
Д. Тораль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арис - ОФИ
90'
+2
Замена
Г. Тораринссон
️️️️
К. Балояннис
88'
Желтая карточка
М. Джу
Замена
Х. Итурбе
️️️️
Д. Мансини
85'
Замена
П. Шейх
️️️️
Б. Дабо
85'
81'
Желтая карточка
К. Балояннис
79'
Желтая карточка
П. Стайкос
78'
Замена
Ф. Дурмишай
️️️️
М. Мельядо
Замена
Б. Мазику
️️️️
М. Персман
77'
64'
Замена
П. Стайкос
️️️️
А. Диуссе
Замена
Р. Камашу
️️️️
М. Гарсия
64'
ГОЛ! 1:1!
А. Грэй
Пас отдал
Д. Мансини
57'
49'
ГОЛ! 0:1!
Д. Тораль
Пас отдал
М. Анхель Герреро
42'
Желтая карточка
Д. Тораль
40'
Желтая карточка
А. Диуссе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
23
Хулиан
ВР
43
Марвин Персман
ЦЗ
4
Фабиано
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
18
Матео Гарсия
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
7
Даниэль Мансини
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
ОФИ
35
Христос Мандас
ВР
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
12
Месаке Джу
ЦФ
23
Луис Переа
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Арис
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
22
Салем М'Баката
ЦФ
8
Эдвин Родригес
ЦФ
21
Christos Chatziioannou
ЦФ
ОФИ
1
Сонни Стевенс
ВР
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
17
Самуэль Йоху
ЦЗ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
8
Яннис Бузукис
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
4-3-2-1
23
Хулиан
43
Персман
4
Фабиано
14
Брабец
28
Одубайо
6
Дабо
5
Этебо
18
Гарсия
5
Гарсия
7
Мансини
45
Грэй
4-1-2-3
35
Мандас
2
Вурос
15
Диамантис
64
Ларссон
38
Балояннис
29
Мельядо
10
Диуссе
21
Тораль
23
Переа
12
Джу
10
Герреро
43
Персман
18
Мазику
18
Мазику
43
Персман
6
Дабо
24
Шейх
24
Шейх
6
Дабо
18
Гарсия
64
Камашу
64
Камашу
18
Гарсия
7
Мансини
11
Итурбе
11
Итурбе
7
Мансини
38
Балояннис
4
Тораринссон
4
Тораринссон
38
Балояннис
10
Диуссе
26
Стайкос
26
Стайкос
10
Диуссе
29
Мельядо
17
Дурмишай
17
Дурмишай
29
Мельядо
Остались в запасе
Арис
ОФИ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
22
Салем М'Баката
ЦФ
8
Эдвин Родригес
ЦФ
21
Christos Chatziioannou
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
1
Сонни Стевенс
ВР
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
17
Самуэль Йоху
ЦЗ
8
Яннис Бузукис
ЦП
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
22
Салем М'Баката
ЦФ
8
Эдвин Родригес
ЦФ
21
Christos Chatziioannou
ЦФ
Остались в запасе
1
Сонни Стевенс
ВР
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
17
Самуэль Йоху
ЦЗ
8
Яннис Бузукис
ЦП
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Арис - ОФИ
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Информация о матче
Стадион:
Клеантис Викелидис
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