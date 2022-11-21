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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
США - Уэльс
США - Уэльс: обзор матча 21 ноября 2022
США
21.11.2022, понедельник, 22:00
Чемпионат мира, группа B, 1 тур
1 : 1
Завершен
Уэльс
36'
Т. Веа
82'
Г. Бэйл (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол США - Уэльс
Желтая карточка
К. Акоста
90'
+10
90'
+5
Замена
Д. Моррел
️️️️
И. Ампаду
90'
+4
Травма
И. Ампаду
90'
+3
Замена
С. Томас
️️️️
Х. Уилсон
90'
+3
Травма
Х. Уилсон
Замена
Д. Моррис
️️️️
Т. Веа
88'
82'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Бэйл
79'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Н. Уильямс
Замена
К. Акоста
️️️️
Ю. Муса
74'
Замена
Д. Йедлин
️️️️
С. Дест
74'
Замена
Х. Райт
️️️️
Д. Сарджент
74'
Замена
Б. Ааронсон
️️️️
У. МакКенни
66'
Желтая карточка
Т. Рим
51'
46'
Замена
К. Мур
️️️️
Д. Джеймс
45'
+2
Желтая карточка
К. Мефам
40'
Желтая карточка
Г. Бэйл
ГОЛ! 1:0!
Т. Веа
Пас отдал
К. Пулишич
36'
Желтая карточка
У. МакКенни
12'
Желтая карточка
С. Дест
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
США
1
Мэтт Тернер
ВР
5
Энтони Робинсон
ЛЗ
13
Тим Рим
ЦЗ
3
Уокер Циммерман
ЦЗ
2
Серджино Дест
ПЗ
4
Тайлер Адамс
ОП
8
Уэстон МакКенни
ЦП
10
Юнус Муса
ЦП
9
Джош Сарджент
ЛФ
21
Тимоти Веа
ЦФ
10
Кристиан Пулишич
РФ
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Неко Уильямс
ЛАЗ
4
Бен Дэвис
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПАЗ
5
Итан Ампаду
ОП
10
Аарон Рэмзи
ЦП
20
Даниэль Джеймс
ПВ
11
Гарет Бэйл
ЦФ
8
Харри Уилсон
РФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
США
25
Шон Джонсон
ВР
18
Этан Хорват
ВР
22
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
23
Келлин Акоста
ЦЗ
18
Шакил Мур
ЦЗ
2
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
15
Аарон Лонг
ЦЗ
19
Джо Скалли
ПЗ
16
Джордан Моррис
ЛВ
4
Кристиан Рольдан
ЦП
14
Лука де ла Торре
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
7
Джованни Рейна
АП
9
Хесус Феррейра
ЦФ
19
Хаджи Райт
ЦФ
Уэльс
12
Дэнни Уорд
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
23
Дилан Левитт
ЦП
26
Мэтт Смит
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
18
Марк Харрис
ЦП
17
Рубин Колуилл
АП
19
Сорба Томас
ПВ
13
Киффер Мур
ЦФ
4-1-2-3
1
Тернер
5
Робинсон
13
Рим
3
Циммерман
2
Дест
4
Адамс
8
МакКенни
10
Муса
9
Сарджент
21
Веа
10
Пулишич
3-3-1-1-2
1
Хеннесси
4
Дэвис
2
Мефам
6
Родон
14
Робертс
5
Ампаду
3
Уильямс
10
Рэмзи
20
Джеймс
8
Уилсон
11
Бэйл
2
Дест
22
Йедлин
22
Йедлин
2
Дест
10
Муса
23
Акоста
23
Акоста
10
Муса
8
МакКенни
11
Ааронсон
11
Ааронсон
8
МакКенни
21
Веа
16
Моррис
16
Моррис
21
Веа
9
Сарджент
19
Райт
19
Райт
9
Сарджент
5
Ампаду
16
Моррел
16
Моррел
5
Ампаду
3
Уильямс
11
Джонсон
11
Джонсон
3
Уильямс
8
Уилсон
19
Томас
19
Томас
8
Уилсон
20
Джеймс
13
Мур
13
Мур
20
Джеймс
Остались в запасе
США
Уэльс
25
Шон Джонсон
ВР
18
Этан Хорват
ВР
18
Шакил Мур
ЦЗ
2
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
15
Аарон Лонг
ЦЗ
19
Джо Скалли
ПЗ
4
Кристиан Рольдан
ЦП
14
Лука де ла Торре
ЦП
7
Джованни Рейна
АП
9
Хесус Феррейра
ЦФ
12
Дэнни Уорд
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
23
Дилан Левитт
ЦП
26
Мэтт Смит
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
18
Марк Харрис
ЦП
17
Рубин Колуилл
АП
Главный тренер
Роберт Пейдж
Остались в запасе
25
Шон Джонсон
ВР
18
Этан Хорват
ВР
18
Шакил Мур
ЦЗ
2
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
15
Аарон Лонг
ЦЗ
19
Джо Скалли
ПЗ
4
Кристиан Рольдан
ЦП
14
Лука де ла Торре
ЦП
7
Джованни Рейна
АП
9
Хесус Феррейра
ЦФ
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
23
Дилан Левитт
ЦП
26
Мэтт Смит
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
18
Марк Харрис
ЦП
17
Рубин Колуилл
АП
Главный тренер
Роберт Пейдж
Статистика матча США - Уэльс
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
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Лига наций, Финал
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0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
Абдулрахман Аль-Джассим
Стадион:
Ахмад бин Али
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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