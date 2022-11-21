Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ингулец - Львов
Ингулец - Львов: обзор матча 21 ноября 2022
Ингулец
21.11.2022, понедельник, 13:00
Украина. Премьер-лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Львов
45'
М. Марусич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ингулец - Львов
Замена
И. Головкин
️️️️
А. Кухарук
90'
Замена
А. Коробенко
️️️️
М. Марусич
90'
Замена
В. Одарюк
️️️️
А. Ситало
85'
84'
Вторая желтая
М. Грисьо
82'
Желтая карточка
Б. Крушинский
67'
Замена
А. Ременяк
️️️️
В. Бойко
65'
Желтая карточка
А. Васильев
53'
Замена
Н. Муравский
️️️️
С. Симинин
53'
Замена
Б. Крушинский
️️️️
П. Полегенько
Замена
Д. Поспелов
️️️️
В. Павлов
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Марусич
45'
29'
Желтая карточка
М. Грисьо
Желтая карточка
М. Марусич
26'
Замена
М. Марусич
️️️️
А. Козак
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
28
Виталий Павлов
ЦЗ
55
Максим Ковалев
ЦЗ
33
Дмитрий Нагиев
ПЗ
10
Александр Козак
ЛВ
23
Александр Кучеренко
ОП
88
Андрей Кухарук
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
5
Евгений Запорожец
ЦП
17
Артем Ситало
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Львов
31
Александр Ильющенков
ВР
26
Роман Никитюк
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
34
Артем Вовкун
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
27
Александр Васильев
ОП
33
Артем Мильченко
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
11
Максим Грисьо
ПВ
15
Назарий Ныч
ЦФ
19
Владислав Бугай
ЦФ
Ингулец
25
Данил Кучер
ВР
44
Тарас Сакив
ЛЗ
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
28
Андрей Коробенко
ЦП
21
Сергей Ченбай
ЦП
97
Денис Резепов
АП
8
Владимир Одарюк
ПВ
7
Андрей Близниченко
ПВ
24
Иван Головкин
ПВ
14
Максим Марусич
ЦФ
Львов
55
Иван Пономаренко
ВР
34
Назарий Муравский
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
45
Максим Сасовский
ЦЗ
19
Роман Михайлов
ЛВ
76
Михаил Шишка
ОП
27
Виталий Михайлов
АП
9
Артур Ременяк
ПВ
4-1-3-1-1
12
Паламарчук
29
Смоляков
28
Павлов
55
Ковалев
33
Нагиев
23
Кучеренко
88
Кухарук
21
Клименко
5
Запорожец
10
Козак
17
Ситало
4-1-1-2-2
31
Ильющенков
28
Полегенько
30
Симинин
34
Вовкун
26
Никитюк
27
Васильев
33
Мильченко
11
Грисьо
18
Бойко
19
Бугай
15
Ныч
28
Павлов
60
Поспелов
60
Поспелов
28
Павлов
Марусич
28
Коробенко
28
Коробенко
Марусич
17
Ситало
8
Одарюк
8
Одарюк
17
Ситало
88
Кухарук
24
Головкин
24
Головкин
88
Кухарук
10
Козак
14
Марусич
14
Марусич
10
Козак
30
Симинин
34
Муравский
34
Муравский
30
Симинин
28
Полегенько
55
Крушинский
55
Крушинский
28
Полегенько
18
Бойко
9
Ременяк
9
Ременяк
18
Бойко
Остались в запасе
Ингулец
Львов
25
Данил Кучер
ВР
44
Тарас Сакив
ЛЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
21
Сергей Ченбай
ЦП
97
Денис Резепов
АП
7
Виктор Близниченко
ЛВ
7
Андрей Близниченко
ПВ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
55
Иван Пономаренко
ВР
45
Максим Сасовский
ЦЗ
76
Михаил Шишка
ОП
27
Виталий Михайлов
АП
19
Роман Михайлов
ЛВ
Остались в запасе
25
Данил Кучер
ВР
44
Тарас Сакив
ЛЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
21
Сергей Ченбай
ЦП
97
Денис Резепов
АП
7
Виктор Близниченко
ЛВ
7
Андрей Близниченко
ПВ
Остались в запасе
55
Иван Пономаренко
ВР
45
Максим Сасовский
ЦЗ
76
Михаил Шишка
ОП
27
Виталий Михайлов
АП
19
Роман Михайлов
ЛВ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Ингулец - Львов
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
Новости команд
Все
Ингулец
Львов
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«Ингулец» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счeт матча «Ингулец» – «Шахтер»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:29
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«Ингулец» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счeт матча «Ингулец» – «Шахтер»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:29
Мать запретила эстонскому футболисту играть в украинских клубах
2024.08.07 14:00
2
Экс-вратарь «Уфы» Сарнавский отразил в УПЛ семь пенальти из 11
2020.03.20 23:20
1
Федецкий: «Клуб из Москвы предлагал 2 млн евро. Думали, я раздвину ножки и рвану»
2019.04.09 11:48
54
УПЛ. «Динамо» не смогло обыграть «Зарю», в матче одно удаление
2018.09.16 22:24
1
УПЛ. «Заря» проиграла «Десне», «Мариуполь» и «Львов» сыграли вничью
2018.08.26 21:31
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+