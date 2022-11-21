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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Верес - Динамо К
Верес - Динамо К: обзор матча 21 ноября 2022
Верес
21.11.2022, понедельник, 15:00
Украина. Премьер-лига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Динамо К
27'
В. Цыганков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верес - Динамо К
Замена
В. Курко
️️️️
Д. Кльоц
85'
Замена
С. Шестаков
️️️️
В. Дахновский
80'
Замена
М. Сергийчук
️️️️
Н. Гайдучик
75'
69'
Желтая карточка
В. Дубинчак
66'
Замена
А. Беседин
️️️️
В. Ванат
66'
Замена
А. Караваев
️️️️
А. Тымчик
46'
Замена
А. Андриевский
️️️️
Д. Лонвейк
46'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
В. Шепелев
27'
ГОЛ! 0:1!
В. Цыганков
Пас отдал
В. Ванат
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
47
Богдан Когут
ВР
3
Роман Мирошник
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
2
Роман Гагун
ПЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
29
Валерий Кучеров
ОП
15
Александр Лебеденко
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
42
Евгений Пасич
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Верес
78
Арсений Коркодым
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
99
Николай Квасный
ЛЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
7
Сергей Шестаков
ПВ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Кахим Паррис
ПВ
10
Владислав Кулач
ЦФ
41
Артем Беседин
ЦФ
3-1-2-3-1
47
Когут
3
Мирошник
3
Вовченко
2
Гагун
29
Кучеров
15
Лебеденко
8
Кльоц
77
Шарай
11
Дахновский
42
Пасич
89
Гайдучик
4-4-1-1
1
Бущан
18
Тымчик
6
Забарный
4
Попов
44
Дубинчак
19
Шепелев
29
Буяльский
21
Лонвейк
8
Сидорчук
11
Цыганков
19
Ванат
8
Кльоц
5
Курко
5
Курко
8
Кльоц
11
Дахновский
7
Шестаков
7
Шестаков
11
Дахновский
89
Гайдучик
7
Сергийчук
7
Сергийчук
89
Гайдучик
18
Тымчик
20
Караваев
20
Караваев
18
Тымчик
21
Лонвейк
18
Андриевский
18
Андриевский
21
Лонвейк
19
Шепелев
19
Гармаш
19
Гармаш
19
Шепелев
19
Ванат
41
Беседин
41
Беседин
19
Ванат
Остались в запасе
Верес
Динамо К
78
Арсений Коркодым
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
99
Николай Квасный
ЛЗ
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
11
Кахим Паррис
ПВ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
78
Арсений Коркодым
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
99
Николай Квасный
ЛЗ
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
11
Кахим Паррис
ПВ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Верес - Динамо К
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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