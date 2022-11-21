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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Сенегал - Нидерланды
Сенегал - Нидерланды: обзор матча 21 ноября 2022
Сенегал
21.11.2022, понедельник, 19:00
Чемпионат мира, группа A, 1 тур
0 : 2
Завершен
Нидерланды
84'
К. Гакпо
90+9'
Д. Классен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сенегал - Нидерланды
90'
+9
ГОЛ! 0:2!
Д. Классен
Желтая карточка
И. Гуйе
90'
+6
Желтая карточка
Н. Менди
90'
+4
90'
+4
Замена
М. де Рон
️️️️
К. Гакпо
84'
ГОЛ! 0:1!
К. Гакпо
Пас отдал
Ф. де Йонг
79'
Замена
Т. Коопмейнерс
️️️️
С. Бергейс
79'
Замена
Д. Классен
️️️️
С. Бергвейн
Замена
Н. Джексон
️️️️
К. Дьятта
74'
Замена
П. Гуйе
️️️️
Ш. Куяте
74'
Травма
Ш. Куяте
70'
Замена
Б. Дьенг
️️️️
Б. Диа
69'
Замена
И. Якобс
️️️️
А. Диалло
62'
62'
Замена
М. Депай
️️️️
В. Янссен
56'
Желтая карточка
М. де Лигт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сенегал
16
Эдуар Менди
ВР
22
Абду Диалло
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
21
Юссуф Сабали
ПЗ
15
Крепин Дьятта
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
18
Исмаила Сарр
ПВ
9
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Нидерланды
23
Андриес Нопперт
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
25
Стевен Бергвейн
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
22
Дензел Дюмфрис
ПЗ
11
Коди Гакпо
ЛВ
21
Френки де Йонг
ЦП
11
Стивен Бергейс
ЦП
18
Венсан Янссен
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Сенегал
1
Сени Дьенг
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
12
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
14
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
13
Формос Менди
ЦЗ
14
Исмаил Якобс
ЛВ
25
Мамаду Лум
ОП
26
Пап Гуйе
ОП
13
Илиман Ндиайе
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
24
Мустафа Наме
ЦП
17
Папе Сарр
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
19
Фамара Дьедиу
ЦФ
29
Бамба Дьенг
ЦФ
Нидерланды
1
Ремко Пасвер
ВР
13
Джастин Бейлов
ВР
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
3
Мартен де Рон
ОП
20
Тен Коопмейнерс
ОП
19
Кеннет Тэйлор
ЦП
17
Ноа Ланг
ЦП
14
Дэви Классен
АП
7
Хави Симонс
ПВ
9
Люк де Йонг
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
4-2-1-2-1
16
Менди
22
Диалло
3
Кулибали
4
Сиссе
21
Сабали
5
Гуйе
8
Куяте
6
Менди
15
Дьятта
18
Сарр
9
Диа
3-2-2-1-1
23
Нопперт
6
де Лигт
4
ван Дейк
5
Аке
22
Дюмфрис
25
Бергвейн
21
де Йонг
11
Бергейс
11
Гакпо
18
Янссен
8
Куяте
26
Гуйе
26
Гуйе
8
Куяте
22
Диалло
14
Якобс
14
Якобс
22
Диалло
15
Дьятта
11
Джексон
11
Джексон
15
Дьятта
9
Диа
29
Дьенг
29
Дьенг
9
Диа
11
Гакпо
3
де Рон
3
де Рон
11
Гакпо
11
Бергейс
20
Коопмейнерс
20
Коопмейнерс
11
Бергейс
25
Бергвейн
14
Классен
14
Классен
25
Бергвейн
18
Янссен
10
Депай
10
Депай
18
Янссен
Остались в запасе
Сенегал
Нидерланды
1
Сени Дьенг
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
12
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
14
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
13
Формос Менди
ЦЗ
25
Мамаду Лум
ОП
13
Илиман Ндиайе
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
24
Мустафа Наме
ЦП
17
Папе Сарр
ЦП
19
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
7
Хави Симонс
ПВ
1
Ремко Пасвер
ВР
13
Джастин Бейлов
ВР
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Кеннет Тэйлор
ЦП
17
Ноа Ланг
ЦП
9
Люк де Йонг
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
1
Сени Дьенг
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
12
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
14
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
13
Формос Менди
ЦЗ
25
Мамаду Лум
ОП
13
Илиман Ндиайе
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
24
Мустафа Наме
ЦП
17
Папе Сарр
ЦП
19
Фамара Дьедиу
ЦФ
Остались в запасе
7
Хави Симонс
ПВ
1
Ремко Пасвер
ВР
13
Джастин Бейлов
ВР
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Кеннет Тэйлор
ЦП
17
Ноа Ланг
ЦП
9
Люк де Йонг
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Сенегал - Нидерланды
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бельгия
3 : 2
01.07.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Норвегия
3 : 2
23.06.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1 тур
Франция
3 : 1
16.06.2026
Сенегал
Нидерланды
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Главный судья:
Вилтон Сампайо
Стадион:
Аль Тумама
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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