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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лидс - Арсенал
Лидс - Арсенал: обзор матча 16 октября 2022
Лидс
16.10.2022, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
35'
Б. Сака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лидс - Арсенал
90'
+3
Желтая карточка
Габриэль
Замена
Д. Гелхардт
️️️️
Л. Синистерра
89'
Замена
К. Саммервил
️️️️
М. Рока
84'
82'
Замена
Р. Холдинг
️️️️
Б. Сака
82'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
Г. Жезус
76'
Замена
К. Тирни
️️️️
Б. Уайт
Замена
М. Клих
️️️️
Д. Харрисон
76'
73'
Замена
Ф. Виейра
️️️️
М. Эдегор
62'
Желтая карточка
В. Салиба
Замена
П. Бэмфорд
️️️️
Родриго
46'
35'
ГОЛ! 0:1!
Б. Сака
Пас отдал
М. Эдегор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
4
Робин Кох
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
17
Луис Синистерра
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
21
Марк Рока
ОП
11
Бренден Ааронсон
АП
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
43
Матеуш Клих
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Арсенал
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
11
Маркиньос
ПВ
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
4-2-3-1
30
Мелье
4
Кох
6
Купер
4
Стрейк
5
Кристенсен
12
Адамс
21
Рока
17
Синистерра
11
Ааронсон
11
Харрисон
19
Родриго
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
5
Томиясу
2
Салиба
6
Габриэль
4
Уайт
34
Джака
18
Парти
7
Сака
8
Эдегор
7
Мартинелли
9
Жезус
11
Харрисон
43
Клих
43
Клих
11
Харрисон
21
Рока
38
Саммервил
38
Саммервил
21
Рока
17
Синистерра
11
Гелхардт
11
Гелхардт
17
Синистерра
19
Родриго
45
Бэмфорд
45
Бэмфорд
19
Родриго
4
Уайт
63
Тирни
63
Тирни
4
Уайт
7
Сака
6
Холдинг
6
Холдинг
7
Сака
8
Эдегор
20
Виейра
20
Виейра
8
Эдегор
9
Жезус
9
Нкетиа
9
Нкетиа
9
Жезус
Остались в запасе
Лидс
Арсенал
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Кристоффер Классон
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
Главный тренер
Джесс Марш
30
Мэтт Тернер
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
11
Маркиньос
ПВ
17
Рис Нелсон
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Кристоффер Классон
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
11
Маркиньос
ПВ
17
Рис Нелсон
ПВ
Главный тренер
Джесс Марш
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Лидс - Арсенал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
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