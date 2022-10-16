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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Вальядолид
Эспаньол - Вальядолид: обзор матча 16 октября 2022
Эспаньол
16.10.2022, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 9 тур
1 : 0
Завершен
Вальядолид
78'
Хоселу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эспаньол - Вальядолид
Замена
Н. Меламед
️️️️
Х. Пуадо
88'
79'
Замена
С. Гвардиола
️️️️
К. Перес
79'
Замена
А. Агуадо
️️️️
Р. Меса
ГОЛ! 1:0!
Хоселу
Пас отдал
Б. Оливан
78'
Замена
Х. Ласо
️️️️
А. Видаль
71'
Замена
К. Баре
️️️️
Э. Экспозито
71'
Желтая карточка
В. Соуза
63'
62'
Замена
Х. Нарваэс
️️️️
И. Санчес
61'
Замена
Ш. Вайссман
️️️️
С. Леон
59'
Желтая карточка
Р. Меса
52'
Желтая карточка
Мончу
46'
Замена
Х. Фернандес
️️️️
З. Феддаль
31'
Желтая карточка
С. Эскудеро
15'
Желтая карточка
З. Феддаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
23
Бенжамин Леком
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
5
Винисиус Соуза
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
15
Лукас Оласа
ЛЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
6
Мончу
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
10
Иван Санчес
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Эспаньол
25
Альваро Фернандес
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
10
Нико Меламед
ЛВ
15
Лука Колеошо
ЛВ
88
Кейди Баре
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
Вальядолид
1
Альваро Асевес
ВР
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
2
Лукас Роша
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
18
Альваро Агуадо
ЦП
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
19
Шон Вайссман
ЦФ
3-3-2-1-1
23
Леком
27
Хиль
12
Калеро
6
Кабрера
5
Оливан
5
Соуза
22
Видаль
10
Дардер
8
Экспозито
7
Пуадо
13
Хоселу
4-3-2-1
1
Масип
18
Эскудеро
15
Санчес
3
Феддаль
15
Оласа
6
Мончу
16
Меса
71
Перес
10
Санчес
20
Плано
11
Леон
8
Экспозито
88
Баре
88
Баре
8
Экспозито
22
Видаль
16
Ласо
16
Ласо
22
Видаль
7
Пуадо
10
Меламед
10
Меламед
7
Пуадо
3
Феддаль
12
Фернандес
12
Фернандес
3
Феддаль
16
Меса
18
Агуадо
18
Агуадо
16
Меса
71
Перес
14
Гвардиола
14
Гвардиола
71
Перес
10
Санчес
12
Нарваэс
12
Нарваэс
10
Санчес
11
Леон
19
Вайссман
19
Вайссман
11
Леон
Остались в запасе
Эспаньол
Вальядолид
25
Альваро Фернандес
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
10
Поль Лосано
ЦП
15
Лука Колеошо
ЛВ
Главный тренер
Диего Мартинес
1
Альваро Асевес
ВР
2
Лукас Роша
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
10
Поль Лосано
ЦП
15
Лука Колеошо
ЛВ
Остались в запасе
1
Альваро Асевес
ВР
2
Лукас Роша
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Статистика матча Эспаньол - Вальядолид
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
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