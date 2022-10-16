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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Анжер
Тулуза - Анжер: обзор матча 16 октября 2022
Тулуза
16.10.2022, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 11 тур
3 : 2
Завершен
Анжер
10'
Б. Дежегере
40'
Б. ван ден Бомен (П)
67'
С. Спирингс
33'
Н. Бенталеб
90+3'
А. Салама
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тулуза - Анжер
90'
+3
ГОЛ! 3:2!
А. Салама
Пас отдал
П. Капелле
Замена
Д. Генро
️️️️
З. Абухляль
84'
Замена
В. Бирманчевич
️️️️
Ф. Шаиби
83'
Замена
О. Занден
️️️️
А. Руо
83'
81'
Замена
А. Салама
️️️️
С. Буфал
80'
Замена
Ф. Эль-Мелали
️️️️
А. Сима
76'
Желтая карточка
И. Амаду
Замена
М. Диарра
️️️️
Б. Дежегере
75'
Желтая карточка
Ф. Шаиби
73'
Замена
Т. Даллинга
️️️️
Р. Ратао
72'
69'
Замена
А. Унаи
️️️️
А. Эну
69'
Замена
С. Тиуб
️️️️
Я. Валери
ГОЛ! 3:1!
С. Спирингс
Пас отдал
Ф. Шаиби
67'
54'
Замена
П. Капелле
️️️️
С. Думбия
Желтая карточка
З. Абухляль
48'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Б. ван ден Бомен
40'
33'
ГОЛ! 1:1!
Н. Бенталеб
Желтая карточка
Р. Николайсен
31'
21'
Желтая карточка
С. Думбия
ГОЛ! 1:0!
Б. Дежегере
Пас отдал
Ф. Шаиби
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
1
Максим Дюпе
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
19
Брехт Дежегере
ЦП
6
Стейн Спирингс
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
3
Батиста Менди
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
8
Химад Абделли
АП
19
Абдалла Сима
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
6
Оливер Занден
ЛЗ
24
Мусса Диарра
ЛЗ
4
Кевин Кебен
ЦЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
10
Денис Генро
АП
45
Адо Онаиву
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
16
Миха Блажич
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
21
Аззедин Унаи
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
19
Амин Салама
ЦФ
4-4-2
1
Дюпе
4
Силла
24
Руо
2
Николайсен
3
Деслер
19
Дежегере
8
ван ден Бомен
8
Шаиби
6
Спирингс
9
Ратао
7
Абухляль
3-2-1-3-1
75
Фофана
7
Валери
22
Хунтонджи
21
Думбия
10
Амаду
3
Менди
6
Бенталеб
19
Сима
8
Абделли
17
Буфал
23
Эну
24
Руо
6
Занден
6
Занден
24
Руо
19
Дежегере
24
Диарра
24
Диарра
19
Дежегере
7
Абухляль
10
Генро
10
Генро
7
Абухляль
8
Шаиби
7
Бирманчевич
7
Бирманчевич
8
Шаиби
9
Ратао
27
Даллинга
27
Даллинга
9
Ратао
21
Думбия
15
Капелле
15
Капелле
21
Думбия
23
Эну
21
Унаи
21
Унаи
23
Эну
7
Валери
9
Тиуб
9
Тиуб
7
Валери
19
Сима
28
Эль-Мелали
28
Эль-Мелали
19
Сима
17
Буфал
19
Салама
19
Салама
17
Буфал
Остались в запасе
Тулуза
Анжер
1
Кьетил Хауг
ВР
4
Кевин Кебен
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
45
Адо Онаиву
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
13
Поль Бернардони
ВР
16
Миха Блажич
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
8
Ванисс Таиби
АП
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
4
Кевин Кебен
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
45
Адо Онаиву
ЦФ
Остались в запасе
13
Поль Бернардони
ВР
16
Миха Блажич
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
8
Ванисс Таиби
АП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Тулуза - Анжер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
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