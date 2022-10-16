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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - Панатинаикос
ПАС Ламия - Панатинаикос: обзор матча 16 октября 2022
ПАС Ламия
16.10.2022, воскресенье, 19:30
Греция. Суперлига, 8 тур
0 : 2
Завершен
Панатинаикос
23'
С. Паласиос
73'
Ф. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС Ламия - Панатинаикос
Замена
G. Marmentini
️️️️
Т. Де Винсенти
82'
78'
Замена
К. Ганя
️️️️
Бернард
78'
Замена
Г. Вагианнидис
️️️️
С. Паласиос
Замена
Л. Романич
️️️️
Г. Манусос
78'
Замена
П. Якумакис
️️️️
С. Цилулис
78'
73'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Санчес
71'
Замена
А. Труй
️️️️
Ф. Иоаннидис
Замена
В. Сливка
️️️️
Ф. Цандарис
67'
52'
Замена
Э. Цокай
️️️️
А. Гнезда Черин
Желтая карточка
Ф. Цандарис
47'
Замена
К. Нуньес
️️️️
С. Ашковски
46'
46'
Замена
Б. Вербич
️️️️
А. Канталапьерда
Желтая карточка
Д. Бехарано
31'
23'
ГОЛ! 0:1!
С. Паласиос
Пас отдал
Бернард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
31
Боян Шаранов
ВР
11
Стефан Ашковски
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
13
Саввас Генцоглу
ЦП
16
Данни Бехарано
ЦП
23
Сотирис Цилулис
ПВ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
30
Томас Де Винсенти
ЦФ
8
Фанис Цандарис
ЦФ
4
Иван Горанов
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
21
Рубен Перес
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
10
Айтор Канталапьерда
ПВ
34
Себастьян Паласиос
ПВ
27
Хуанкар
ЦФ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
ПАС Ламия
6
Oliver Benítez
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
14
Выкинтас Сливка
ЦП
8
Петрос Якумакис
ЦФ
19
Gustavo Marmentini
ЦФ
9
Лазар Романич
ЦФ
11
Кристофер Нуньес
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ЦЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
6
Энис Цокай
ОП
22
Алексис Труй
ЦП
11
Кристиан Ганя
ЦФ
3-2-1-4
31
Шаранов
11
Ашковски
2
Симон
4
Адеджо
13
Генцоглу
16
Бехарано
23
Цилулис
9
Манусос
4
Горанов
8
Цандарис
30
Де Винсенти
3-2-3-2
91
Бриноли
28
Санчес
4
Шенкевельд
32
Магнуссон
21
Перес
22
Гнезда Черин
34
Паласиос
10
Канталапьерда
11
Бернард
7
Иоаннидис
27
Хуанкар
8
Цандарис
14
Сливка
14
Сливка
8
Цандарис
23
Цилулис
8
Якумакис
8
Якумакис
23
Цилулис
30
Де Винсенти
19
19
30
Де Винсенти
9
Манусос
9
Романич
9
Романич
9
Манусос
11
Ашковски
11
Нуньес
11
Нуньес
11
Ашковски
34
Паласиос
13
Вагианнидис
13
Вагианнидис
34
Паласиос
22
Гнезда Черин
6
Цокай
6
Цокай
22
Гнезда Черин
7
Иоаннидис
22
Труй
22
Труй
7
Иоаннидис
10
Канталапьерда
7
Вербич
7
Вербич
10
Канталапьерда
11
Бернард
11
Ганя
11
Ганя
11
Бернард
Остались в запасе
ПАС Ламия
Панатинаикос
6
Oliver Benítez
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
12
Юрий Лодыгин
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
Главный тренер
Ласло Болони
Остались в запасе
6
Oliver Benítez
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
Главный тренер
Бабис Теннес
Главный тренер
Ласло Болони
Статистика матча ПАС Ламия - Панатинаикос
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
Атанасиос Диакос
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