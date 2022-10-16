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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Йерв
Сандефьорд - Йерв: обзор матча 16 октября 2022
Сандефьорд
16.10.2022, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
1 : 2
Завершен
Йерв
38'
М. Офкир
1'
A. Tidiane Diallo
8'
Э. Бренден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандефьорд - Йерв
Желтая карточка
A. Winbo
90'
+5
90'
+1
Желтая карточка
J. Cijntje
Замена
С. Гуссиас
️️️️
R.
86'
Замена
К. Айер
️️️️
F. Palerud
86'
82'
Замена
H. Bredeli
️️️️
У. Кольскоген
Желтая карточка
Я. Смайлерс
77'
Замена
Ф. Ньенету
️️️️
Д. Вега
77'
73'
Замена
M. Haarup
️️️️
Т. Вихне
72'
Замена
Э. Хустад
️️️️
P. Wilson
55'
Замена
J. Cijntje
️️️️
A. Tidiane Diallo
Замена
A. Winbo
️️️️
A. Ordagić
46'
ГОЛ! 1:2!
М. Офкир
Пас отдал
А. Тветер
38'
37'
Желтая карточка
У. Кольскоген
8'
ГОЛ! 0:2!
Э. Бренден
Пас отдал
A. Tidiane Diallo
1'
ГОЛ! 0:1!
A. Tidiane Diallo
Пас отдал
Т. Вихне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
3
Квинт Янсен
ЦЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
19
Вильям Куртович
ОП
15
Дейвер Вега
ПВ
10
Rufo
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
10
Amer Ordagić
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Йерв
4
Dylan Mboumbouni
ЦЗ
19
Iman Mafi
ЦЗ
2
Торье Вихне
ПЗ
6
Йон-Олав Норхейм
ЦП
6
Матиас Вихманн
ЦП
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦП
17
Amadou Tidiane Diallo
ЦП
15
Эрик Бренден
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
21
Peter Wilson
ЦФ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
18
Федерико Бикоро
ЦП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
27
Albin Winbo
ЦП
8
Кеанин Айер
ПП
7
Франклин Ньенету
ПВ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
Йерв
1
Oystein Ovretveit
ВР
22
Henrik Bredeli
ЦЗ
5
Эрик Тобиас Сандберг
ЦЗ
0
M. Haarup
ЦЗ
23
Томас Несс
ЦП
18
Микаэль Угланд
ЦФ
11
Феликс Шретер
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
7
Jeremy Cijntje
ЦФ
4-1-2-4
3
Смайлерс
25
Тайе
3
Янсен
2
19
Куртович
11
Офкир
15
Вега
10
10
9
Тветер
1
3-5-3
2
Вихне
19
4
6
Норхейм
37
Тьеррандсен-Скау
17
15
Бренден
6
Вихманн
24
Кольскоген
21
1
10
27
27
10
2
8
Айер
8
Айер
2
15
Вега
7
Ньенету
7
Ньенету
15
Вега
10
28
Гуссиас
28
Гуссиас
10
24
Кольскоген
22
22
24
Кольскоген
2
Вихне
0
0
2
Вихне
21
20
Хустад
20
Хустад
21
17
7
7
17
Остались в запасе
Сандефьорд
Йерв
1
Хуго Кето
ВР
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
18
Федерико Бикоро
ЦП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
3
Lars Markmanrud
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
1
Oystein Ovretveit
ВР
5
Эрик Тобиас Сандберг
ЦЗ
23
Томас Несс
ЦП
18
Микаэль Угланд
ЦФ
11
Феликс Шретер
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуго Кето
ВР
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
18
Федерико Бикоро
ЦП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
3
Lars Markmanrud
ЦФ
Остались в запасе
1
Oystein Ovretveit
ВР
5
Эрик Тобиас Сандберг
ЦЗ
23
Томас Несс
ЦП
18
Микаэль Угланд
ЦФ
11
Феликс Шретер
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Сандефьорд - Йерв
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Кристиансунд
1 : 1
13.11.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Йерв
2 : 4
06.11.2022
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Тромсе
2 : 2
30.10.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Йерв
2 : 2
23.10.2022
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Йерв
0 : 1
19.10.2022
Олесунн
Информация о матче
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Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
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2
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
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В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
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