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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Акрон
Волга - Акрон: обзор матча 16 октября 2022
Волга
16.10.2022, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 14 тур
1 : 2
Завершен
Акрон
36'
Д. Ефремов
30'
И. Чудин
61'
Е. Песегов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волга - Акрон
90'
+3
Замена
И. Рогач
️️️️
К. Савичев
90'
+3
Замена
Д. Полубояринов
️️️️
К. Гираев
81'
Замена
В. Азаров
️️️️
В. Марухин
Замена
Е. Воронин
️️️️
А. Герюгов
68'
Замена
Т. Джикия
️️️️
Д. Ефремов
68'
66'
Замена
Д. Сасин
️️️️
Е. Песегов
Желтая карточка
Д. Ефремов
62'
61'
ГОЛ! 1:2!
Е. Песегов
ГОЛ! 1:1!
Д. Ефремов
36'
30'
ГОЛ! 0:1!
И. Чудин
Желтая карточка
Д. Кутин
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
1
Андрей Климович
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
23
Астемир Абазов
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
7
Азнаур Герюгов
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
8
Денис Рахманов
ПВ
9
Билал Билалов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Аитов
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
12
Владимир Марухин
ЛФ
9
Карим Гираев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Волга
73
Денис Еремеев
ВР
1
Семен Морозов
ВР
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
7
Даниил Арсентьев
ЛВ
87
Герман Паскин
АП
37
Евгений Воронин
ПВ
89
Темур Джикия
ЦФ
99
Иван Сергеев
ЦФ
Акрон
35
Виталий Сычев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
20
Данил Полубояринов
ЦП
68
Ефим Бойцов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
99
Владимир Азаров
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Климович
23
Абазов
95
Магомадов
30
Хабибуллин
5
Кутин
5
Морозов
7
Герюгов
41
Сапета
22
Ефремов
8
Рахманов
9
Билалов
4-1-2-1-2
13
Волков
4
Савичев
90
Шакуро
58
Зуев
5
Ходжаниязов
6
Макаров
27
Чудин
7
Песегов
99
Палиенко
9
Гираев
12
Марухин
7
Герюгов
37
Воронин
37
Воронин
7
Герюгов
22
Ефремов
89
Джикия
89
Джикия
22
Ефремов
4
Савичев
4
Рогач
4
Рогач
4
Савичев
9
Гираев
20
Полубояринов
20
Полубояринов
9
Гираев
7
Песегов
77
Сасин
77
Сасин
7
Песегов
12
Марухин
99
Азаров
99
Азаров
12
Марухин
Остались в запасе
Волга
Акрон
73
Денис Еремеев
ВР
1
Семен Морозов
ВР
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
87
Герман Паскин
АП
7
Даниил Арсентьев
ЛВ
99
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Ринат Аитов
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
35
Виталий Сычев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
68
Ефим Бойцов
ЦП
Главный тренер
Евгений Калешин
Остались в запасе
73
Денис Еремеев
ВР
1
Семен Морозов
ВР
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
87
Герман Паскин
АП
7
Даниил Арсентьев
ЛВ
99
Иван Сергеев
ЦФ
Остались в запасе
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
35
Виталий Сычев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
68
Ефим Бойцов
ЦП
Главный тренер
Ринат Аитов
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Волга - Акрон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Цыганок
(Владивосток)
Помощники судьи:
Станислав Попков (Петрозаводск)
Дмитрий Лысенко (Благовещенск)
Резервный судья:
Владислав Рыбаков (Ульяновск)
Делегат:
Михаил Филатов (Калининград)
Инспектор:
Олег Лонский (Смоленск)
Стадион:
Труд
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