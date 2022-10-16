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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Форталеза
Америка Минейро - Форталеза: обзор матча 16 октября 2022
Америка Минейро
16.10.2022, воскресенье, 02:30
Бразилия. Серия А, 32 тур
1 : 2
Завершен
Форталеза
90'
В. Паулиста (П)
34'
Т. Гальярдо
83'
Т. Гальярдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Америка Минейро - Форталеза
ГОЛ с пенальти! 1:2!
В. Паулиста
90'
83'
ГОЛ! 0:2!
Т. Гальярдо
79'
Желтая карточка
Ромариньо
Замена
В. Паулиста
️️️️
Жуниньо
76'
74'
Вторая желтая
А. Кайо
Замена
Д. Авелар
️️️️
М. Лопес
71'
65'
Замена
Ромариньо
️️️️
П. Роша
64'
Замена
L. Crispim
️️️️
Робсон
Замена
Алоизио
️️️️
Ф. Азеведо
64'
60'
Желтая карточка
Тинга
54'
Желтая карточка
А. Кайо
Замена
М. Бенитес
️️️️
Густавиньо
46'
Замена
Г. Мастриани
️️️️
Э.
46'
Желтая карточка
Э.
37'
34'
ГОЛ! 0:1!
Т. Гальярдо
Пас отдал
П. Роша
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка Минейро
6
Марлон Лопес
ЛЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
17
Матеузиньо
ЦП
16
Але
АП
30
Луан Патрик
ЦФ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
8
Жуниньо
ЦФ
33
Эдер
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Форталеза
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
2
Тинга
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
35
Геркулес Насименту
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Америка Минейро
2
Яго Майдана
ЦЗ
22
Данило Авелар
ЦЗ
5
Zé Ricardo
ЦФ
50
Алоизио
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
7
Мартин Бенитес
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
0
Luiz Felipe
ЦФ
13
Херман Конти
ЦФ
2
Patric
ЦФ
12
Airton
ЦФ
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
3
Брайан Себальос
ЦЗ
28
Habraão
ЦЗ
21
Мойзес
ЛВ
11
Ромариньо
ЛВ
8
Рональд
ОП
11
Ромуло Отеро
ЦП
96
Matheus Vargas
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
10
Лукас Лима
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
1-1-2-5
6
Лопес
17
Матеузиньо
11
Азеведо
16
Але
17
Густавиньо
45
Силва
33
Эдер
8
Жуниньо
19
Энрике
4-2-1-4
2
Тинга
2
Бритес
4
Тити
29
Капишаба
35
Насименту
8
Кайо
32
Роша
28
Велисон
30
Робсон
91
Гальярдо
16
6
Лопес
22
Авелар
22
Авелар
6
Лопес
11
Азеведо
50
Алоизио
50
Алоизио
11
Азеведо
8
Жуниньо
9
Паулиста
9
Паулиста
8
Жуниньо
19
Энрике
39
Мастриани
39
Мастриани
19
Энрике
17
Густавиньо
7
Бенитес
7
Бенитес
17
Густавиньо
32
Роша
11
Ромариньо
11
Ромариньо
32
Роша
30
Робсон
91
91
30
Робсон
Остались в запасе
Америка Минейро
Форталеза
2
Яго Майдана
ЦЗ
5
Zé Ricardo
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
0
Luiz Felipe
ЦФ
13
Херман Конти
ЦФ
2
Patric
ЦФ
12
Airton
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
1
Marcelo Boeck
ВР
3
Брайан Себальос
ЦЗ
28
Habraão
ЦЗ
8
Рональд
ОП
11
Ромуло Отеро
ЦП
21
Мойзес
ЛВ
96
Matheus Vargas
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
10
Лукас Лима
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
2
Яго Майдана
ЦЗ
5
Zé Ricardo
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
0
Luiz Felipe
ЦФ
13
Херман Конти
ЦФ
2
Patric
ЦФ
12
Airton
ЦФ
Остались в запасе
1
Marcelo Boeck
ВР
3
Брайан Себальос
ЦЗ
28
Habraão
ЦЗ
8
Рональд
ОП
11
Ромуло Отеро
ЦП
21
Мойзес
ЛВ
96
Matheus Vargas
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
10
Лукас Лима
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Америка Минейро - Форталеза
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
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