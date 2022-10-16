Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Фастав - Слован
Фастав - Слован: обзор матча 16 октября 2022
Фастав
16.10.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Слован
28'
Y. Drame
76'
L. Bartosak
61'
М. ван Бурен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фастав - Слован
90'
+4
Желтая карточка
М. Рабушич
Замена
Д. Дидиба
️️️️
Я. Янецки
89'
83'
Замена
И. Рондич
️️️️
Л. Черв
Замена
В. Вукадинович
️️️️
Я. Сильны
78'
Замена
M. Fillo
️️️️
Л. Джаво
78'
ГОЛ! 2:1!
L. Bartosak
76'
75'
Желтая карточка
Л. Черв
73'
Замена
М. Фукала
️️️️
D. Preisler
73'
Замена
Д. Висински
️️️️
М. Валента
Замена
L. Bartosak
️️️️
Y. Drame
67'
Замена
R. Hruby
️️️️
M. Hlinka
67'
61'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. ван Бурен
Желтая карточка
Я. Сильны
60'
53'
Желтая карточка
Д. Плехаты
ГОЛ! 1:0!
Y. Drame
28'
6'
Желтая карточка
М. Валента
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фастав
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
7
R. Reiter
ЦП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
21
Ян Сильны
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
3
Ян Микула
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
10
Ян Матушек
ЦП
8
Кристиан Фридек
ЦП
10
Мик ван Бурен
ЦФ
27
Dominik Preisler
ЦФ
9
Матей Валента
ЦФ
6
Лукас Черв
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Фастав
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
0
M. Fillo
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
6
Джосс Дидиба
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
72
Neđeljko Kovinić
ЦФ
Слован
13
Ян Стейскал
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
15
Имад Рондич
ЦП
23
Камсо Мара
ЦП
9
Денис Висински
АП
7
Михал Рабушич
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
3-3-5
26
Прохазка
2
88
7
7
Чантуришвили
68
Янецки
28
21
Сильны
44
Джаво
27
1
4-2-4
82
98
Пребсл
40
Таловеров
4
Плехаты
3
Микула
10
Матушек
8
Фридек
6
Черв
9
Валента
27
10
ван Бурен
27
31
31
27
44
Джаво
0
0
44
Джаво
88
8
8
88
68
Янецки
6
Дидиба
6
Дидиба
68
Янецки
21
Сильны
77
Вукадинович
77
Вукадинович
21
Сильны
27
22
Фукала
22
Фукала
27
6
Черв
15
Рондич
15
Рондич
6
Черв
9
Валента
9
Висински
9
Висински
9
Валента
Остались в запасе
Фастав
Слован
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
17
Stanislav Dostal
ЦФ
72
Neđeljko Kovinić
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
13
Ян Стейскал
ВР
23
Камсо Мара
ЦП
7
Михал Рабушич
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Остались в запасе
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
17
Stanislav Dostal
ЦФ
72
Neđeljko Kovinić
ЦФ
Остались в запасе
13
Ян Стейскал
ВР
23
Камсо Мара
ЦП
7
Михал Рабушич
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Главный тренер
Павел Хофтич
Статистика матча Фастав - Слован
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Летна
Новости команд
Все
Фастав
Слован
«Спартак» интересуется защитником из Уганды
31 мая
4
«Акрон» претендует на хорватского форварда
2024.07.06 18:44
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
2022.08.01 23:10
2
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
2022.07.28 16:03
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
2022.02.04 19:47
9
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
2017.12.08 08:15
9
Семин боялся недооценки «Фастава»
2017.12.08 07:22
3
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
2017.12.08 06:41
2
Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
2017.12.08 06:31
Бубнов: «Выступление «Локомотива» можно без преувеличение назвать великолепным»
2017.12.08 06:18
5
«Спартак» интересуется защитником из Уганды
31 мая
4
«Акрон» претендует на хорватского форварда
2024.07.06 18:44
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
2022.08.01 23:10
2
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
2022.07.28 16:03
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
2022.02.04 19:47
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+