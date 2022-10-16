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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Боруссия Д
Унион - Боруссия Д: обзор матча 16 октября 2022
Унион
16.10.2022, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Боруссия Д
8'
Я. Хаберер
21'
Я. Хаберер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион - Боруссия Д
Замена
Д. Левелинг
️️️️
Ш. Бекер
88'
Замена
М. Пантович
️️️️
А. Шафер
88'
83'
Замена
Д. Рейна
️️️️
Э. Джан
71'
Замена
Т. Азар
️️️️
Н. Зюле
Замена
К. Беренс
️️️️
Джордан
68'
Замена
М. Торсбю
️️️️
Я. Хаберер
63'
55'
Желтая карточка
Н. Шлоттербек
46'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
К. Адейеми
46'
Замена
Д. Мален
️️️️
Т. Менье
46'
Замена
М. Ройс
️️️️
С. Озкан
29'
Желтая карточка
С. Озкан
ГОЛ! 2:0!
Я. Хаберер
Пас отдал
Джордан
21'
Желтая карточка
Т. Баумгартль
16'
ГОЛ! 1:0!
Я. Хаберер
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
13
Андраш Шафер
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Унион
22
Леннарт Грил
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
27
Милош Пантович
АП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Антониос Пападопулос
ОП
10
Джованни Рейна
АП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Марко Ройс
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Реннов
32
Баумгартль
31
Кнохе
2
Лейте
28
Триммель
8
Хедира
26
Рюэрсон
13
Шафер
19
Хаберер
23
Бекер
9
Джордан
3-3-2-1-1
1
Кобель
25
Зюле
15
Хуммельс
4
Шлоттербек
12
Менье
23
Джан
22
Геррейру
6
Озкан
5
Беллингем
14
Адейеми
14
Мукоко
19
Хаберер
2
Торсбю
2
Торсбю
19
Хаберер
13
Шафер
27
Пантович
27
Пантович
13
Шафер
23
Бекер
18
Левелинг
18
Левелинг
23
Бекер
9
Джордан
91
Беренс
91
Беренс
9
Джордан
23
Джан
10
Рейна
10
Рейна
23
Джан
14
Адейеми
8
Брандт
8
Брандт
14
Адейеми
6
Озкан
18
Ройс
18
Ройс
6
Озкан
25
Зюле
9
Азар
9
Азар
25
Зюле
12
Менье
14
Мален
14
Мален
12
Менье
Остались в запасе
Унион
Боруссия Д
22
Леннарт Грил
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
11
Свен Михель
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
33
Александер Майер
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
11
Свен Михель
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Унион - Боруссия Д
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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