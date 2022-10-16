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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Фрайбург
Бавария - Фрайбург: обзор матча 16 октября 2022
Бавария
16.10.2022, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
5 : 0
Завершен
Фрайбург
13'
С. Гнабри
33'
Э. Чупо-Мотинг
53'
Л. Сане
56'
С. Мане
80'
М. Забитцер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бавария - Фрайбург
ГОЛ! 5:0!
М. Забитцер
80'
Замена
Й. Станишич
️️️️
Н. Мазрауи
79'
Замена
М. Забитцер
️️️️
Л. Горецка
76'
Замена
М. Тель
️️️️
Л. Сане
76'
Замена
Б. Павар
️️️️
М. де Лигт
76'
76'
Замена
Л. Хелер
️️️️
Р. Доан
Замена
Д. Мусиала
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
66'
64'
Замена
Я. Кайтель
️️️️
Н. Хефлер
57'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
М. Грегоритч
ГОЛ! 4:0!
С. Мане
Пас отдал
С. Гнабри
56'
56'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
К. Шаде
56'
Замена
Н. Вайсхаупт
️️️️
В. Грифо
ГОЛ! 3:0!
Л. Сане
Пас отдал
Э. Чупо-Мотинг
53'
51'
Желтая карточка
К. Сильдийя
50'
Желтая карточка
М. Грегоритч
ГОЛ! 2:0!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
Л. Сане
33'
ГОЛ! 1:0!
С. Гнабри
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
7
Кевин Шаде
ПВ
20
Рицу Доан
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Бавария
1
Йоханнес Шенк
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Пауль Ваннер
АП
11
Матис Тель
ЦФ
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
18
Роберт Вагнер
ЦП
14
Янник Кайтель
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
4-1-1-3-1
26
Ульрайх
19
Дэвис
2
Упамекано
4
де Лигт
3
Мазрауи
6
Киммих
27
Горецка
10
Мане
7
Гнабри
10
Сане
13
Чупо-Мотинг
3-1-1-3-2
1
Флеккен
28
Гинтер
3
Линхарт
30
Гюнтер
27
Хефлер
8
Эггештайн
20
Доан
7
Шаде
32
Грифо
25
Сильдийя
11
Грегоритч
3
Мазрауи
44
Станишич
44
Станишич
3
Мазрауи
4
де Лигт
28
Павар
28
Павар
4
де Лигт
27
Горецка
20
Забитцер
20
Забитцер
27
Горецка
13
Чупо-Мотинг
10
Мусиала
10
Мусиала
13
Чупо-Мотинг
10
Сане
11
Тель
11
Тель
10
Сане
27
Хефлер
14
Кайтель
14
Кайтель
27
Хефлер
32
Грифо
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
32
Грифо
7
Шаде
11
Чон
11
Чон
7
Шаде
20
Доан
9
Хелер
9
Хелер
20
Доан
11
Грегоритч
18
Петерсен
18
Петерсен
11
Грегоритч
Остались в запасе
Бавария
Фрайбург
1
Йоханнес Шенк
ВР
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
1
Ноа Атуболу
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
18
Роберт Вагнер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Йоханнес Шенк
ВР
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
Остались в запасе
1
Ноа Атуболу
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
18
Роберт Вагнер
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Бавария - Фрайбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
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