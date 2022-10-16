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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Манчестер Сити
Ливерпуль - Манчестер Сити: обзор матча 16 октября 2022
Ливерпуль
16.10.2022, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Манчестер Сити
76'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Манчестер Сити
Замена
К. Цимикас
️️️️
Д. Жота
90'
+8
Желтая карточка
Д. Жота
90'
Замена
Т. Александер-Арнольд
️️️️
М. Салах
90'
89'
Замена
Х. Альварес
️️️️
И. Гюндоган
Желтая карточка
Т. Алькантара
84'
78'
Желтая карточка
М. Аканджи
ГОЛ! 1:0!
М. Салах
Пас отдал
Алиссон
76'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Фабиньо
73'
Замена
Ф. Карвалью
️️️️
Х. Эллиот
73'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
Р. Фирмино
72'
Желтая карточка
Фабиньо
63'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
22
Стефан Байчетич
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
10
Коул Палмер
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Алиссон
3
Робертсон
4
ван Дейк
2
Гомес
6
Фабиньо
20
Милнер
6
Алькантара
20
Жота
10
Эллиот
10
Салах
9
Фирмино
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
2
Канселу
15
Аке
3
Диаш
28
Аканджи
16
Родри
20
Гюндоган
26
Де Брюйне
20
Силва
47
Фоден
9
Холанд
20
Жота
33
Цимикас
33
Цимикас
20
Жота
10
Салах
12
Александер-Арнольд
12
Александер-Арнольд
10
Салах
6
Фабиньо
14
Хендерсон
14
Хендерсон
6
Фабиньо
10
Эллиот
14
Карвалью
14
Карвалью
10
Эллиот
9
Фирмино
29
Нуньес
29
Нуньес
9
Фирмино
20
Гюндоган
19
Альварес
19
Альварес
20
Гюндоган
Остались в запасе
Ливерпуль
Манчестер Сити
22
Стефан Байчетич
ОП
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
10
Коул Палмер
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
22
Стефан Байчетич
ОП
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
Остались в запасе
10
Коул Палмер
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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