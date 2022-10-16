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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Рейнджерс
Мазервелл - Рейнджерс: обзор матча 16 октября 2022
Мазервелл
16.10.2022, воскресенье, 14:00
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Рейнджерс
77'
С. МакКинстри
53'
М. Тилльман
69'
Д. Ландстрем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мазервелл - Рейнджерс
87'
Желтая карточка
Л. Кинг
81'
Замена
А. Морелос
️️️️
А. Чолак
ГОЛ! 1:2!
С. МакКинстри
77'
76'
Желтая карточка
Д. Тавернье
75'
Желтая карточка
С. Райт
69'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ландстрем
Пас отдал
Б. Баришич
65'
Замена
С. Райт
️️️️
Р. Матондо
65'
Замена
С. Дэвис
️️️️
С. Эрфилд
Замена
B. Mugabi
️️️️
Р. Лами
58'
Желтая карточка
К. ван Веен
55'
53'
ГОЛ! 0:1!
М. Тилльман
Пас отдал
Д. Тавернье
Желтая карточка
Ш. Госс
45'
33'
Желтая карточка
С. Эрфилд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
8
Каллум Слаттери
ЦП
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
26
Росс Тирни
ЦП
23
Джош Моррис
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
24
Мэтт Пенни
ЦФ
16
Шон Госс
ЦФ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
39
Рабби Матондо
ПВ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Мазервелл
1
Aston Oxborough
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
38
Леннон Миллер
ЦП
29
Mark Ferrie
ЦП
24
Luca Ross
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
8
Чарли МакКэн
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
2-3-5
31
Келли
16
МакГинн
5
Лами
8
Слаттери
39
МакКинстри
26
Тирни
15
99
ван Веен
16
Госс
24
Пенни
23
Моррис
4-2-3-1
1
МакГрегор
2
Тавернье
6
Дэвис
38
Кинг
3
Баришич
37
Эрфилд
6
Ландстрем
39
Матондо
10
Тилльман
77
Кент
14
Чолак
5
Лами
15
15
5
Лами
37
Эрфилд
10
Дэвис
10
Дэвис
37
Эрфилд
39
Матондо
11
Райт
11
Райт
39
Матондо
14
Чолак
9
Морелос
9
Морелос
14
Чолак
Остались в запасе
Мазервелл
Рейнджерс
1
Aston Oxborough
ВР
22
Barry Maguire
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
38
Леннон Миллер
ЦП
29
Mark Ferrie
ЦП
24
Luca Ross
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
33
Джон МакЛафлин
ВР
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
1
Aston Oxborough
ВР
22
Barry Maguire
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
38
Леннон Миллер
ЦП
29
Mark Ferrie
ЦП
24
Luca Ross
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Остались в запасе
33
Джон МакЛафлин
ВР
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Мазервелл - Рейнджерс
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
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