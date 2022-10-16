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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - НЕК
Спарта - НЕК: обзор матча 16 октября 2022
Спарта
16.10.2022, воскресенье, 13:15
Голландия. Эредивизие, 10 тур
2 : 0
Завершен
НЕК
7'
Д. Абелс
29'
Д. Де Гузман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - НЕК
Замена
О. Рекик
️️️️
Т. Лауритсен
90'
+1
Замена
М. Энгельс
️️️️
С. Мейнанс
90'
Желтая карточка
Т. Лауритсен
85'
Замена
Д. ван Мюллем
️️️️
Д. Де Гузман
82'
79'
Желтая карточка
К. Вердонк
Желтая карточка
В. ван Крой
79'
71'
Замена
М. Дуэлунн
️️️️
С. Эль-Каруани
71'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
Д. Пропер
Замена
В. ван Крой
️️️️
К. Сайто
68'
63'
Желтая карточка
У. Таннан
57'
Замена
П. Маркеш
️️️️
М. Маттссон
ГОЛ! 2:0!
Д. Де Гузман
Пас отдал
К. Сайто
29'
25'
Желтая карточка
С. Эль-Каруани
ГОЛ! 1:0!
Д. Абелс
Пас отдал
С. Мейнанс
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Ник Олий
ВР
18
Мика Пинту
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
6
Адиль Ауассар
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
14
Коки Сайто
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
НЕК
24
Яспер Силлессен
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
28
Барт ван Рой
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
6
Дирк Пропер
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
7
Элайис Тавсан
ПВ
8
Магнус Маттссон
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Спарта
30
Делано ван Крой
ВР
14
Augustin Drakpe
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
44
Омар Рекик
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
27
Патрик Брувер
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
20
Юри Шундервальдт
ЦФ
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
34
Терри Ларти Санниез
ЦЗ
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
17
Нилс Россен
ЦП
22
Ибрахим Сиссоко
ЦП
43
Педру Маркеш
ЦФ
3-5-2
1
Олий
18
Пинту
3
Вриндс
2
Абелс
6
Ауассар
16
Китолано
18
Де Гузман
24
Верскуерен
21
Мейнанс
9
Лауритсен
14
Сайто
4-2-2-2
24
Силлессен
28
ван Рой
4
Маркес
24
Вердонк
34
Эль-Каруани
6
Пропер
20
Шоне
7
Тавсан
6
Таннан
11
Димата
8
Маттссон
9
Лауритсен
44
Рекик
44
Рекик
9
Лауритсен
14
Сайто
32
ван Крой
32
ван Крой
14
Сайто
18
Де Гузман
14
ван Мюллем
14
ван Мюллем
18
Де Гузман
21
Мейнанс
8
Энгельс
8
Энгельс
21
Мейнанс
6
Пропер
22
Сиссоко
22
Сиссоко
6
Пропер
34
Эль-Каруани
10
Дуэлунн
10
Дуэлунн
34
Эль-Каруани
8
Маттссон
43
Маркеш
43
Маркеш
8
Маттссон
Остались в запасе
Спарта
НЕК
30
Делано ван Крой
ВР
14
Augustin Drakpe
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
27
Патрик Брувер
ЦП
20
Юри Шундервальдт
ЦФ
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
22
Робин Руфс
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
34
Терри Ларти Санниез
ЦЗ
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
17
Нилс Россен
ЦП
Главный тренер
Рогир Мейер
Остались в запасе
30
Делано ван Крой
ВР
14
Augustin Drakpe
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
27
Патрик Брувер
ЦП
20
Юри Шундервальдт
ЦФ
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
Остались в запасе
22
Робин Руфс
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
34
Терри Ларти Санниез
ЦЗ
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
17
Нилс Россен
ЦП
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Рогир Мейер
Статистика матча Спарта - НЕК
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
НЕК
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Стадион:
Хет Кастеел
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