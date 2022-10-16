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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Болонья
Наполи - Болонья: обзор матча 16 октября 2022
Наполи
16.10.2022, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 10 тур
3 : 2
Завершен
Болонья
45'
Жуан
49'
И. Лосано
69'
В. Осимхен
41'
Д. Зиркзее
52'
М. Барроу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Болонья
90'
+4
Желтая карточка
Х. Ликояннис
90'
+2
Желтая карточка
Н. Сансоне
89'
Замена
Л. Де Сильвестри
️️️️
А. Камбьясо
Замена
Д. Демме
️️️️
С. Лоботка
82'
78'
Замена
Х. Ликояннис
️️️️
С. Пош
78'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
М. Эбишер
Замена
М. Оливера
️️️️
М. Руй
77'
71'
Замена
Н. Моро
️️️️
Г. Медель
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Т. Н'Домбеле
71'
ГОЛ! 3:2!
В. Осимхен
Пас отдал
Х. Кварацхелия
69'
58'
Желтая карточка
Л. Скорупски
52'
ГОЛ! 2:2!
М. Барроу
Пас отдал
А. Камбьясо
ГОЛ! 2:1!
И. Лосано
49'
Замена
В. Осимхен
️️️️
Д. Распадори
46'
Замена
И. Лосано
️️️️
М. Политано
46'
ГОЛ! 1:1!
Жуан
45'
41'
ГОЛ! 0:1!
Д. Зиркзее
Пас отдал
А. Камбьясо
20'
Желтая карточка
Н. Домингес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Наполи
12
Давиде Марфелла
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Болонья
12
Франческо Раффаэлли
ВР
22
Франческо Барди
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
6
Никола Моро
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
9
Антонио Раймондо
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
4-3-2-1
1
Мерет
6
Мариу Руй
3
Мин-Джэ
15
Жуан
22
Ди Лоренцо
22
Н'Домбеле
68
Лоботка
20
Зелински
7
Кварацхелия
21
Политано
18
Распадори
4-1-3-2
1
Скорупски
4
Пош
33
Бонифази
26
Лукуми
20
Камбьясо
17
Медель
19
Фергюсон
8
Домингес
20
Эбишер
99
Барроу
11
Зиркзее
6
Мариу Руй
17
Оливера
17
Оливера
6
Мариу Руй
68
Лоботка
6
Демме
6
Демме
68
Лоботка
22
Н'Домбеле
99
Эльмас
99
Эльмас
22
Н'Домбеле
21
Политано
11
Лосано
11
Лосано
21
Политано
18
Распадори
45
Осимхен
45
Осимхен
18
Распадори
4
Пош
22
Ликояннис
22
Ликояннис
4
Пош
20
Камбьясо
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
20
Камбьясо
17
Медель
6
Моро
6
Моро
17
Медель
20
Эбишер
11
Сансоне
11
Сансоне
20
Эбишер
Остались в запасе
Наполи
Болонья
98
Карим Зедадка
ЛВ
12
Давиде Марфелла
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
12
Франческо Раффаэлли
ВР
22
Франческо Барди
ВР
4
Хоакин Соса
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
21
Роберто Сориано
АП
9
Антонио Раймондо
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
98
Карим Зедадка
ЛВ
12
Давиде Марфелла
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Остались в запасе
12
Франческо Раффаэлли
ВР
22
Франческо Барди
ВР
4
Хоакин Соса
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
21
Роберто Сориано
АП
9
Антонио Раймондо
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Наполи - Болонья
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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