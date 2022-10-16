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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Виборг - Оденсе
Виборг - Оденсе: обзор матча 16 октября 2022
Виборг
16.10.2022, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Оденсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виборг - Оденсе
90'
Замена
А. Адельгор
️️️️
А. Манне
87'
Желтая карточка
И. Жебали
Желтая карточка
М. Сендергор
79'
Замена
А. Джатта
️️️️
Ж. Грот
78'
67'
Замена
Я. Бреум
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
66'
Замена
Ф. Тонгия
️️️️
Я. Минте
Замена
М. Сендергор
️️️️
К. Леманс
66'
57'
Замена
А. Элис Трандарсон
️️️️
Й. Тверсков
Замена
Э. Ахури
️️️️
И. Саид
46'
Замена
Я. Замбурек
️️️️
Н. Мортимер
46'
35'
Желтая карточка
Й. Тверсков
Желтая карточка
И. Саид
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
5
Жан Залетел
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
13
Йеппе Греннинг
ОП
6
Якоб Бонде
ЦП
8
Клинт Леманс
ЦП
22
Нильс Мортимер
ПВ
19
Ибраим Саид
ПВ
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Оденсе
14
Густав Груббе
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
8
Аласана Манне
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
11
Янкуба Минте
ЦФ
1
Мартин Хансен
ЦФ
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
11
Иссам Жебали
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Виборг
31
Миккел Андерсен
ВР
3
Мадс Лауритсен
ЦЗ
18
Йонас Торсен
ЛВ
3
Мартин Агнарссон
ЦП
14
Софус Бергер
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
99
Элиас Ахури
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
29
Аске Адельгор
ЦЗ
98
Агон Муколли
ЛВ
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
10
Франко Тонгия
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ЦФ
10
Якоб Бреум
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Лунд
5
Бюрги
23
Бундгор
5
Залетел
3
Гаеи
13
Греннинг
6
Бонде
8
Леманс
22
Мортимер
19
Саид
31
Грот
4-3-4
6
Тверсков
15
Иванчевич
3
14
Груббе
8
Манне
29
Фрекьяер-Йенсен
8
Гигович
11
Жебали
4
1
Хансен
11
Минте
8
Леманс
6
Сендергор
6
Сендергор
8
Леманс
22
Мортимер
8
Замбурек
8
Замбурек
22
Мортимер
19
Саид
99
Ахури
99
Ахури
19
Саид
31
Грот
20
Джатта
20
Джатта
31
Грот
8
Манне
29
Адельгор
29
Адельгор
8
Манне
11
Минте
10
Тонгия
10
Тонгия
11
Минте
6
Тверсков
21
Трандарсон
21
Трандарсон
6
Тверсков
29
Фрекьяер-Йенсен
10
Бреум
10
Бреум
29
Фрекьяер-Йенсен
Остались в запасе
Виборг
Оденсе
31
Миккел Андерсен
ВР
3
Мадс Лауритсен
ЦЗ
3
Мартин Агнарссон
ЦП
14
Софус Бергер
ЦП
18
Йонас Торсен
ЛВ
Главный тренер
Якоб Фрис
1
Hans Christian Bernat
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
98
Агон Муколли
ЛВ
11
Чарли Хорнеман
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
3
Мадс Лауритсен
ЦЗ
3
Мартин Агнарссон
ЦП
14
Софус Бергер
ЦП
18
Йонас Торсен
ЛВ
Остались в запасе
1
Hans Christian Bernat
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
98
Агон Муколли
ЛВ
11
Чарли Хорнеман
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Виборг - Оденсе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
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