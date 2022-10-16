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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Хартберг
Альтах - Хартберг: обзор матча 16 октября 2022
Альтах
16.10.2022, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Хартберг
90+2'
А. Нухиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альтах - Хартберг
ГОЛ! 1:0!
А. Нухиу
90'
+2
Желтая карточка
Л. Ягер
90'
Замена
C. Bukta
️️️️
А. Тибиди
83'
Замена
Э. Шрайнер
️️️️
А. Форсон
83'
82'
Желтая карточка
Д. Фризер
77'
Замена
M. Kröpfl
️️️️
О. Айдын
Замена
М. Турнвальд
️️️️
Я. Юрчек
74'
69'
Желтая карточка
М. Хорват
65'
Замена
А. Эюпи
️️️️
Т. Кайнц
64'
Замена
С. Пейнтсил
️️️️
Р. Кривак
Замена
Й. Тартаротти
️️️️
Н. Бишоф
64'
Желтая карточка
Н. Эдокполор
63'
55'
Желтая карточка
Л. Фадингер
Желтая карточка
А. Тибиди
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
16
Tino Casali
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
4
Феликс Штраус
ОП
29
Бакари Нимага
ЦП
17
Аманква Форсон
ЦП
25
Алексис Тибиди
ЦФ
27
Ян Юрчек
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
27
Ноа Бишоф
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
4
Марин Карамарко
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
11
Матия Хорват
ОП
8
Лукас Фадингер
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
24
Дарио Тадич
ЦФ
39
Рене Кривак
ЦФ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
9
Окан Айдын
ЦФ
Главный тренер
Клаус Шмидт
Альтах
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
16
Эмануэль Шрайнер
ЦЗ
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
13
Armin Gremsl
ЦФ
22
Amir Abdijanović
ЦФ
33
Csaba Bukta
ЦФ
Хартберг
21
Florian Faist
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
30
Сет Пейнтсил
ЛВ
17
Mario Kröpfl
ЦП
28
Альберт Эюпи
ЦФ
7
Jakob Knollmüller
ЦФ
3-1-2-4
16
37
Эдокполор
18
Звишенбрюггер
17
Ягер
4
Штраус
29
Нимага
17
Форсон
25
Тибиди
27
Бишоф
9
Нухиу
27
Юрчек
3-1-1-1-4
1
4
Карамарко
23
Кайнц
6
Зоннляйтнер
11
Хорват
8
Фадингер
28
Фризер
9
Айдын
15
Провиденсе
39
Кривак
24
Тадич
27
Юрчек
34
Турнвальд
34
Турнвальд
27
Юрчек
17
Форсон
16
Шрайнер
16
Шрайнер
17
Форсон
27
Бишоф
20
Тартаротти
20
Тартаротти
27
Бишоф
25
Тибиди
33
33
25
Тибиди
9
Айдын
17
17
9
Айдын
39
Кривак
30
Пейнтсил
30
Пейнтсил
39
Кривак
23
Кайнц
28
Эюпи
28
Эюпи
23
Кайнц
Остались в запасе
Альтах
Хартберг
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
13
Armin Gremsl
ЦФ
22
Amir Abdijanović
ЦФ
21
Florian Faist
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
7
Jakob Knollmüller
ЦФ
Главный тренер
Клаус Шмидт
Остались в запасе
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
13
Armin Gremsl
ЦФ
22
Amir Abdijanović
ЦФ
Остались в запасе
21
Florian Faist
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
7
Jakob Knollmüller
ЦФ
Главный тренер
Клаус Шмидт
Статистика матча Альтах - Хартберг
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
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