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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Динамо Мх
Нефтехимик - Динамо Мх: обзор матча 16 октября 2022
Нефтехимик
16.10.2022, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Динамо Мх
22'
Ф. Дворецков
74'
М. Ширяев
76'
И. Шумахов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нефтехимик - Динамо Мх
Замена
М. Барсов
️️️️
М. Уридия
90'
+1
Замена
Б. Зорин
️️️️
В. Галиулин
89'
88'
Желтая карточка
А. Гаджиев
Желтая карточка
И. Школик
85'
Желтая карточка
М. Лайкин
85'
81'
Замена
Ш. Исаев
️️️️
З. Юсупов
78'
Желтая карточка
З. Юсупов
76'
ГОЛ! 2:1!
И. Шумахов
ГОЛ! 2:0!
М. Ширяев
74'
71'
Замена
Р. Магомедов
️️️️
Р. Халимбеков
Замена
М. Лайкин
️️️️
Ф. Дворецков
64'
Замена
П. Котов
️️️️
И. Школик
63'
Замена
М. Шоркин
️️️️
А. Бердников
63'
61'
Замена
А. Гаджиев
️️️️
А. Вагидов
Желтая карточка
Н. Калугин
57'
46'
Замена
Т. Сундуков
️️️️
К. Ибрагимов
46'
Замена
Р. Абдурагимов
️️️️
С. Лысенко
ГОЛ! 1:0!
Ф. Дворецков
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
96
Игорь Обухов
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
16
Роман Денисов
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
8
Евгений Черкес
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Динамо Мх
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
9
Сослан Лысенко
ЛВ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
18
Эрбол Атабаев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
19
Арсен Вагидов
ЦФ
Главный тренер
Горан Алексич
Нефтехимик
26
Григорий Кеваев
ВР
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
14
Максим Барсов
ЦФ
Динамо Мх
24
Дмитрий Терновский
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
3-1-5-1
96
Обухов
21
Бердников
12
Ширяев
44
Калугин
16
Денисов
21
Галиулин
8
Черкес
20
Школик
22
Дворецков
2
Ситдиков
25
Уридия
3-2-3-1-1
1
Хамхоев
99
Алибеков
4
Ибрагимов
4
Шумахов
3
Гасанов
33
Халимбеков
22
Юсупов
18
Атабаев
47
Глушков
9
Лысенко
19
Вагидов
20
Школик
17
Котов
17
Котов
20
Школик
21
Галиулин
5
Зорин
5
Зорин
21
Галиулин
21
Бердников
16
Шоркин
16
Шоркин
21
Бердников
22
Дворецков
83
Лайкин
83
Лайкин
22
Дворецков
25
Уридия
14
Барсов
14
Барсов
25
Уридия
4
Ибрагимов
77
Сундуков
77
Сундуков
4
Ибрагимов
9
Лысенко
7
Абдурагимов
7
Абдурагимов
9
Лысенко
22
Юсупов
8
Исаев
8
Исаев
22
Юсупов
19
Вагидов
70
Гаджиев
70
Гаджиев
19
Вагидов
33
Халимбеков
9
Магомедов
9
Магомедов
33
Халимбеков
Остались в запасе
Нефтехимик
Динамо Мх
26
Григорий Кеваев
ВР
1
Андрей Голубев
ВР
Главный тренер
Кирилл Новиков
24
Дмитрий Терновский
ВР
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
Главный тренер
Горан Алексич
Остались в запасе
26
Григорий Кеваев
ВР
1
Андрей Голубев
ВР
Остались в запасе
24
Дмитрий Терновский
ВР
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Горан Алексич
Статистика матча Нефтехимик - Динамо Мх
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Роман Сафьян
(Москва)
Помощники судьи:
Алексей Ширяев (Ставрополь)
Руслан Шекемов (Нальчик)
Резервный судья:
Антон Сидорин (Москва)
Делегат:
Игорь Крапивко (Московская область)
Инспектор:
Виктор Лебедев (Санкт-Петербург)
Стадион:
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