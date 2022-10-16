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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Специя - Кремонезе
Специя - Кремонезе: обзор матча 16 октября 2022
Специя
16.10.2022, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 10 тур
2 : 2
Завершен
Кремонезе
19'
М. Нзола
22'
Э. Хольм
2'
С. Дессер
52'
Ч. Пикель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Специя - Кремонезе
Желтая карточка
М. Кальдара
86'
Замена
Д. Верде
️️️️
Э. Хольм
80'
78'
Замена
Й. Васкес
️️️️
Л. Лочошвили
Замена
А. Экдаль
️️️️
Я. Кивиор
73'
72'
Замена
Д. Чиофани
️️️️
С. Дессер
Замена
Д. Мальдини
️️️️
К. Агудело
64'
Желтая карточка
К. Агудело
61'
58'
Замена
Д. Куальята
️️️️
Ч. Пикель
58'
Замена
Ф. Афена-Гьян
️️️️
Л. Дзанимачча
52'
ГОЛ! 2:2!
Ч. Пикель
Пас отдал
Л. Серникола
46'
Замена
С. Аскасибар
️️️️
С. Мейте
ГОЛ! 2:1!
Э. Хольм
Пас отдал
К. Амьен-Аду
22'
ГОЛ! 1:1!
М. Нзола
19'
2'
ГОЛ! 0:1!
С. Дессер
Пас отдал
Л. Лочошвили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
1
Бартломей Дронговски
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
70
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Кремонезе
29
Марко Карнесекки
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
18
Чарльз Пикель
ОП
8
Суалихо Мейте
ЦП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
29
Давид Окереке
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Специя
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
55
Петко Христов
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
11
Леандру Санка
ПВ
10
Даниэле Верде
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Кремонезе
1
Мухамаду Сарр
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
4
Кристиан Аселла
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
74
Франк Тсаджут
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
28
Джейми Баез
ЦФ
3-2-1-2-1
1
Дронговски
23
Кальдара
43
Николау
4
Кивиор
4
Ампаду
98
Амьен-Аду
10
Бурабиа
11
Гьяси
7
Агудело
70
Нзола
4-2-1-1-2
29
Карнесекки
17
Серникола
15
Бьянкетти
24
Лочошвили
14
Валери
4
Кастаньетти
18
Пикель
8
Мейте
98
Дзанимачча
9
Дессер
29
Окереке
4
Кивиор
8
Экдаль
8
Экдаль
4
Кивиор
7
Агудело
70
Мальдини
70
Мальдини
7
Агудело
3
Хольм
10
Верде
10
Верде
3
Хольм
18
Пикель
12
Куальята
12
Куальята
18
Пикель
24
Лочошвили
22
Васкес
22
Васкес
24
Лочошвили
8
Мейте
25
Аскасибар
25
Аскасибар
8
Мейте
9
Дессер
9
Чиофани
9
Чиофани
9
Дессер
98
Дзанимачча
13
Афена-Гьян
13
Афена-Гьян
98
Дзанимачча
Остались в запасе
Специя
Кремонезе
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
55
Петко Христов
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
11
Леандру Санка
ПВ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
18
Паоло Гильоне
ПЗ
1
Мухамаду Сарр
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
4
Кристиан Аселла
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
28
Джейми Баез
ЦФ
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
55
Петко Христов
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
11
Леандру Санка
ПВ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
1
Мухамаду Сарр
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
4
Кристиан Аселла
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
28
Джейми Баез
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Специя - Кремонезе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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