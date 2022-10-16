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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Марсель
ПСЖ - Марсель: обзор матча 16 октября 2022
ПСЖ
16.10.2022, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 11 тур
1 : 0
Завершен
Марсель
45+1'
Неймар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Марсель
Замена
К. Солер
️️️️
Неймар
88'
Замена
П. Сарабия
️️️️
Л. Месси
79'
79'
Замена
Б. Дьенг
️️️️
А. Санчес
79'
Замена
П. Гуйе
️️️️
Ж. Верету
Желтая карточка
Маркиньос
73'
72'
Красная карточка
С. Жиго
71'
Замена
Д. Ундер
️️️️
А. Арит
71'
Замена
И. Каборе
️️️️
Н. Тавареш
ГОЛ! 1:0!
Неймар
Пас отдал
К. Мбаппе
45'
+1
44'
Замена
С. Жиго
️️️️
Э. Байи
Замена
Н. Мукиэле
️️️️
Д. Перейра
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
17
Витинья
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
77
Амин Арит
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
22
Уго Экитике
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
18
Пап Гуйе
ОП
8
Жерсон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
97
Луис Суарес
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Доннарумма
24
Бернат
5
Маркиньос
2
Хакими
2
Перейра
8
Руис
6
Верратти
17
Витинья
10
Неймар
10
Месси
10
Мбаппе
3-2-3-1-1
13
Лопес
99
Мбемба
3
Байи
26
Балерди
92
Клосс
17
Тавареш
21
Ронжье
17
Верету
6
Гендузи
77
Арит
4
Санчес
2
Перейра
20
Мукиэле
20
Мукиэле
2
Перейра
10
Неймар
18
Солер
18
Солер
10
Неймар
10
Месси
7
Сарабия
7
Сарабия
10
Месси
3
Байи
2
Жиго
2
Жиго
3
Байи
17
Тавареш
12
Каборе
12
Каборе
17
Тавареш
17
Верету
18
Гуйе
18
Гуйе
17
Верету
77
Арит
7
Ундер
7
Ундер
77
Арит
4
Санчес
9
Дьенг
9
Дьенг
4
Санчес
Остались в запасе
ПСЖ
Марсель
1
Кейлор Навас
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
22
Уго Экитике
ПВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
10
Димитри Пайет
АП
36
Рубен Бланко
ВР
8
Жерсон
ЦП
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
22
Уго Экитике
ПВ
Остались в запасе
10
Димитри Пайет
АП
36
Рубен Бланко
ВР
8
Жерсон
ЦП
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча ПСЖ - Марсель
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
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