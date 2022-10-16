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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Родина
Уфа - Родина: обзор матча 16 октября 2022
Уфа
16.10.2022, воскресенье, 12:00
Россия. Первая лига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Родина
25'
А. Калмыков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уфа - Родина
81'
Желтая карточка
Д. Баринов
74'
Замена
А. Габараев
️️️️
А. Ксенофонтов
Замена
Э. Ботака-Иобома
️️️️
Р. Фищенко
71'
66'
Замена
Р. Адеола
️️️️
Р. Куль
Замена
Э. Касинтура
️️️️
А. Никитин
47'
Замена
А. Голубев
️️️️
К. Карп
47'
39'
Красная карточка
У. Ната
25'
ГОЛ! 0:1!
А. Калмыков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
15
Александр Масалов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
6
Руслан Фищенко
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
70
Дилан Ортис
ЦФ
Главный тренер
Денис Попов
Родина
91
Даниил Баринов
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
36
Артем Воропаев
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
26
Руслан Байтуков
ОП
14
Сергей Дмитриев
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
33
Уэсли Ната
АП
78
Руслан Куль
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Уфа
71
Максим Вафиев
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
50
Артем Голубев
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
8
Маурисио
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
7
Раймонд Адеола
ЦФ
99
Игорь Андреев
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
3-4-1-1-1
40
Чернов
15
Масалов
3
Плиев
15
Плиев
52
Конюхов
6
Фищенко
55
Карп
11
Темников
94
Евсеев
7
Никитин
70
Ортис
3-1-1-3-2
91
Баринов
49
Караев
3
Аликин
36
Воропаев
26
Байтуков
14
Дмитриев
78
Куль
33
Ната
80
Ксенофонтов
90
Калмыков
24
Мальцев
6
Фищенко
3
Ботака-Иобома
3
Ботака-Иобома
6
Фищенко
55
Карп
50
Голубев
50
Голубев
55
Карп
7
Никитин
17
Касинтура
17
Касинтура
7
Никитин
80
Ксенофонтов
5
Габараев
5
Габараев
80
Ксенофонтов
78
Куль
7
Адеола
7
Адеола
78
Куль
Остались в запасе
Уфа
Родина
71
Максим Вафиев
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
33
Александр Сухов
ПЗ
23
Данил Ахатов
АП
24
Артем Погосов
ЛВ
Главный тренер
Денис Попов
1
Сергей Айдаров
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
9
Владислав Адаев
ЛВ
99
Игорь Андреев
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
71
Максим Вафиев
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
33
Александр Сухов
ПЗ
23
Данил Ахатов
АП
24
Артем Погосов
ЛВ
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
9
Владислав Адаев
ЛВ
99
Игорь Андреев
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Денис Попов
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Уфа - Родина
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Юнус Кошко
(Белореченск)
Помощники судьи:
Андрей Кужелев (Пикалево)
Евгений Булатов (Каменск-Уральский)
Резервный судья:
Данил Каширин (Уфа)
Делегат:
Вадим Ильин (Москва)
Инспектор:
Юрий Князев (Рыльск)
Стадион:
Нефтяник
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